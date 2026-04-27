Avocatul Poporului s-a autosesizat, după ce două femei au fost găsite decedate în propria locuință: „Responsabilitatea statului în astfel de situații presupune nu doar reacție, ci prevenție eficientă”

Avocatul Poporului, Ceslav Panico s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la cazul de dublă omucidere comisă în municipiul Chișinău, și urmează să inițieze „o examinare complexă a modului în care autoritățile responsabile și instituțiile competente și-au îndeplinit obligațiile pozitive de asigurare a unor servicii accesibile și calitative, orientate spre monitorizarea și prevenirea unor astfel de incidente”.

Pe 24 aprilie 2026, în sectorul Botanica al municipiului Chișinău, două femei – o mamă în vârstă de 75 de ani și fiica acesteia, în vârstă de 57 de ani – au fost găsite decedate în propria locuință, prezentând semne de moarte violentă. Conform informațiilor preliminare comunicate de organele de poliție, suspectul este un bărbat în vârstă de 37 de ani, care ar fi fost externat cu o zi înainte de producerea tragediei dintr-o instituție medicală cu profil psihiatric.

„Având în vedere gravitatea acestui caz, precum și frecvența unor situații similare produse anterior și soldate cu consecințe tragice (în raioanele Cahul, Orhei, Dubăsari, Căușeni), Avocatul Poporului, Ceslav Panico, va iniția o examinare complexă a modului în care autoritățile responsabile și instituțiile competente și-au îndeplinit obligațiile pozitive de asigurare a unor servicii accesibile și calitative, orientate spre monitorizarea și prevenirea unor astfel de incidente. Analiza va viza eficiența mecanismelor de prevenție, monitorizare și cooperare interinstituțională, precum și capacitatea sistemului de a identifica și gestiona riscurile specifice acestor cazuri”, se arată în comunicatul instituției.

De asemenea, Avocatul Poporului precizează că va fi evaluată măsura în care comunicările publice, politicile și practicile existente contribuie la protecția persoanelor cu probleme de sănătate mintală, în conformitate cu standardele drepturilor omului, excluzând orice formă de stigmatizare.

„Avocatul Poporului subliniază că responsabilitatea statului, în astfel de situații, presupune nu doar reacție, ci, înainte de toate, prevenție eficientă, prin instituirea unor mecanisme funcționale de intervenție timpurie și monitorizare continuă. Este esențial ca autoritățile să asigure servicii centrate pe nevoile persoanei, care să contribuie atât la protecția dreptului la viață și la integritate fizică și psihică, cât și la incluziunea și demnitatea persoanelor cu probleme de sănătate mintală”, mai este menționat în mesajul ombudsmanului.

Ceslav Panico a adăugat că va continua monitorizarea acestui caz și va formula recomandări autorităților competente pentru îmbunătățirea mecanismelor de protecție și intervenție în astfel de situații.