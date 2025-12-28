Opt autospeciale de intervenție și 50 de salvatori și pompieri au intervenit pentru a stinge incendiul dintr-un complex locativ din Chișinău

Pe 28 decembrie 2025 salvatorii și pompierii din capitală au intervenit pe nivel sporit, după ce un incendiu a izbucnit într-un complex locativ de pe strada Măcieșilor din municipiul Chișinău, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00.37. Potrivit primelor informații acoperișul unui complex de locuințe de tip „town house” a luat foc.

Conform nivelului sporit de intervenție, la fața locului au fost trimise 8 autospeciale de intervenție cu 50 de salvatori și pompieri.

„Ajunși la destinație, angajații IGSU au stabilit că arderea a cuprins suprafața aproximativă de 1000 de metri pătrați a acoperișului. Pompierii au reușit localizarea incendiului la ora 03:54. În urma arderii nici o persoană nu a avut de suferit”, conform informațiilor transmise de salvatori.

Incendiul a afectat acoperișul a cinci locuințe din cadrul complexului locativ. Datorită intervenției prompte a efectivului de intervenție, focul nu a obținut răspândire.

Sursa: igsu.gov.md

Cauza și circumstanțele arderii urmează a fi stabilite. În ultimele 24 de ore angajații IGSU au intervenit în 46 misiuni.