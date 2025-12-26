„R. Moldova nu va cheltui bani pentru construcție”, precizările deputatului Maxim Potîrniche privind studiul de fezabilitate pentru construcția „Arenei Naționale”

Deputatul PAS, Maxim Potîrniche, a venit cu precizări privind studiul de fezabilitate, dar și despre cheltuielile pe care le va suporta statul în procesul de construcție a „Arenei Naționale”, pentru care a depus un amendament la legea bugetului de stat pentru anul 2026 pentru a fi alocați 12 milioane de lei. Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, deputatul menționează că statul „nu va cheltui bani publici pentru construcție” și că „studiul ar putea dura până la 4 ani”.

„Statul R. Moldova nu va cheltui bani publici pentru construcția Arenei Naționale. Stadionul nu se va construi din bugetul statului, ci prin parteneriat public-privat, cu un investitor care își asuma costurile de construcție. Rolul statului este altul. Să creeze condiții corecte, transparente și predictibile pentru ca un astfel de investitor să vină.

Studiul de fezabilitate este o etapă absolut necesară. Nu este o formalitate și nu este un moft. Este documentul care spune clar ce se poate construi, unde, cu ce costuri, în ce condiții și pentru ce tip de investitor. Fără acest studiu nu poți identifica un partener serios.

Statul va aloca bani doar pentru executarea studiului de fezabilitate. Acesta este un pas intermediar, dar esențial. Un proiect de asemenea amploare are etape clare: studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiectare, construcția propriu-zisă și darea în exploatare. Este un proces complex, care poate dura până la 4 ani, iar graba înseamnă greșeli. Ne raportăm cu grijă și cu bun simț la banul public. De asta ne propunem să atragem investiții private, corect fundamentate și în interes public”, a declarat deputatul Maxim Potîrniche.