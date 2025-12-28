Accident rutier pe bulevardul Dacia din capitală. Doi tineri și-au pierdut viața în urma impactului cu un vehicul de tip evacuator

În noapte de 27 decembrie, Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că doi tineri și-au pierdut viața după ce automobilul în care erau s-a lovit de un vehicul de tip evacuator, a comunicat Poliția.

Conform informațiilor preliminare, un Volkswagen, condus de un tânăr de 24 de ani, în timpul deplasării, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, a tamponat un vehicul de tip evacuator parcat pe marginea carosabilului.

„În urma impactului, atât conducătorul auto, cât și pasagera acestuia, o tânără de 23 de ani aflată pe bancheta din spate, care a fost proiectată în afara automobilului, au decedat pe loc din cauza traumatismelor suferite”, a transmis IGP.

Poliția continuă să întreprindă toate măsurile procesuale necesare pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului rutier.