Ministerul Agriculturii, despre efectele temperaturilor scăzute asupra culturilor agricole: „Aceste temperaturi sunt obișnuite pentru finalul lunii decembrie”

Valorile de până la –12°C sunt, în general, favorabile culturilor cerealiere de toamnă, contribuind la procesul de vernalizare și la întărirea rezistenței plantelor, scrie Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) în contextul temperaturilor scăzute din ultimlele zile.

„Pentru plantațiile multianuale, condițiile sunt considerate normale atâta timp cât se menține un regim termic relativ stabil, fără variații bruște. Prin urmare, aceste temperaturi sunt obișnuite pentru finalul lunii decembrie și confirmă o evoluție sezonieră firească”, potrivit MAIA.

Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 27–28 decembrie, pe arii extinse, iar pe 29 decembrie izolat, se vor semnala ninsori slabe. La data de 28 decembrie, în sudul țării, precipitațiile vor cădea sub formă de lapoviță. Izolat, pe drumuri, se vor crea condiții de ghețuș.

Minimele nocturne vor atinge de la −5 și până la +1°C. Maximele diurne, pe 28 decembrie vor oscila între 0 și+5°C, cu scădere pe 29 și 30 dceembrie până la −2 și +3°C.

Polițiștii mai reamintesc șoferilor să nu pornească la drum dacă mijlocul de transport nu este echipat cu anvelope corespunzătoare sezonului rece.