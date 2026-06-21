Olga Cebotari și-a depus demisia din funcția de membru al Comitetului Executiv Politic al PSRM

Olga Cebotari și-a depus demisia din funcția de membru al Comitetului Executiv Politic al Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM). Anunțul a fost făcut de deputată pe Facebook, menționând că decizia „a fost determinată de modul în care a fost adoptată extinderea Comitetului”, din care a făcut parte timp de trei ani. Olga Cebotari mai precizează că rămâne în continuare membră a partidului și deputată a fracțiunii PSRM.

„Vreau să vă informez că, în urma deciziei președintelui PSRM de a extinde Comitetul Executiv Politic cu două persoane, mi-am depus demisia din funcția de membru al Comitetului Executiv Politic, din care fac parte din anul 2023.



Această decizie a fost determinată de modul în care a fost adoptată extinderea Comitetului Executiv Politic. Pe la spatele altor membri ai CEP a fost pregătită extinderea acestui organ, fără o argumentare clară a necesității unei astfel de măsuri și fără o discuție deschisă între colegi. Consider că această acțiune urmărește configurarea unei majorități comode în interiorul acestui organ, creând premisele unui proces decizional controlat și previzibil, în care opiniile divergente riscă să fie ignorate sau marginalizate”, a scris Olga Cebotari pe Facebook.

Am solicitat o reacție din partea reprezentanților PSRM, însă până la momentul publicării nu am primit un răspuns.

„Olga Cebotari nu pleacă din politică.În septembrie mă întorc în țară, imi voi continua mandatul de deputată și activitatea în cadrul partidului, pentru a rămâne aproape de cetățeni și pentru a contribui la schimbarea lucrurilor în bine în țară”, a adăugat Olga Cebotari.

Sâmbătă, 20 iunie, PSRM a anunțat modificări în componența Comitetului Executiv Politic al partidului. În urma modificărilor, pe listă a fost inclusă deputata Zinaida Greceanîi și pe deputatul Bogdan Țîrdea. În urma acestor modificări, componența Comitetului Executiv Politic a devenit următoarea: