Igor Dodon: „Sunt unii care speră că voi fi condamnat și vor putea prelua puterea în partid. Aveți grijă de dorințele voastre, pentru că, nu dă Doamne să se îndeplinească”

Liderul Partidului Socialist din R. Moldova, Igor Dodon, a declarat că există persoane în partid care și-ar dori să îl vadă condamnat pentru a-i lua locul în partid, menționând, în același timp, că nu intenționează să se retragă din politică în următorii 10 ani. Declarațiile liderului socialist au fost făcute luni, 2 martie, în cadrul unei emisiuni TV.

Igor Dodon a declarat că ar exista membri în rândul PSRM care și-ar dori ca acesta să fie condamnat în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit de corupere pasivă și organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, săvârșite pe durata exercitării mandatului său de președinte al R. Moldova, în perioada lunii iunie 2019, pentru ca ulterior să fie ales un alt membru al partidului în funcția de președinte.

„Chiar dacă nu există șanse, sunt unii care speră că voi fi condamnat și atunci vor putea prelua puterea în partid, pentru că altfel nu ar putea. Peste doi ani și jumătate sau trei va avea loc congresul partidului, ei au înțeles că nu au șanse în alte scenarii.

Nu intenționez să mă retrag din politică în următorii 10 ani. (…) Desigur, există mai multe păreri diferite în partid, dar sunt încrezător că putem demonstra înțelepciune ca cel mai puternic partid de opoziție.

(…) În cadrul partidului, colegii mă întreabă «de ce Olga Cebotari spune că ar trebui schimbată conducerea PSRM?». Olga, aveți grijă de dorințele voastre, pentru că, nu dă Doamne să se îndeplinească. (…) Am trecut peste mai multe etape, vom trece și peste asta”, a declarat Igor Dodon.

Contactată de ZdG, deputata Olga Cebotari a respins acuzațiile lui Igor Dodon.

„Resping aceste acuzații și îmi pare rău ca am ajuns să comentez astfel de lucruri. Nu îmi este clar scopul acestui mesaj transmis la o emisiune TV de către domnul Dodon, pentru ca nu se bazează pe vreo declarație de a mea. Dacă se referă la răspunsurile mele, la recentele interviuri, nu am declarat ca îmi doresc înlăturarea d-lui.

De peste patru ani dețin funcția de membru al Comitetului Executiv Politic, organul de conducere al partidului, ceea ce îmi permite să particip activ la viața politică a partidului și în această perioadă mă concentrez pe mandatul meu de deputat. În partid pot exista opinii diferite, ceea ce este firesc într-o formațiune democratică. Nu cred ca e bine să reacționăm public în asemenea manieră și să ne numim «dușmani si oponenți». Sunt sigură că pe viitor ar trebui să evităm asemenea abordări. Cred în echipa PSRM și capacitatea noastră de dialog productiv”, a declarat Olga Cebotari pentru ZdG.

Igor Dodon a fost reales președinte Partidului Socialiștilor din R. Moldova în aprilie 2024.

Dosarul „Kuliok”, reluat de la zero

Dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul președinte al R. Moldova și actualul deputat Igor Dodon, a fost reluat de la zero la începutul lunii noiembrie 2025 din cauza înlocuirii unui judecător.

Până în iunie 2025, dosarul a fost examinat de Ghenadie Eremciuc, Ion Malanciuc şi Stella Bleşceaga, preşedinta completului. Ulterior, Ion Malanciuc a fost desemnat în funcția de judecător la Curtea Constituțională pe un termen de 6 ani, ședințele de judecată fiind puse pe pauză. Astfel, judecătorul Ion Malanciuc a fost înlocuit cu magistratul Vladislav Gribincea. Pe 25 noiembrie 2025, la CSJ s-a desfășurat prima ședință în dosarul „Kuliok”, în componența noului complet de judecată.

Istoria dosarului „Kuliok”

Pe 18 mai 2022, Procuratura Generală a dispus inițierea urmăririi penale, după ce, în iunie 2019, în spațiul public au fost publicate imagini video în care Igor Dodon, pe atunci președintele țării, primea o pungă neagră de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov, în timpul unei discuții dintre cei trei, filmată.

Igor Dodon a fost reținut pe 24 mai 2022, după ce procurorii anticorupție au efectuat percheziții timp de mai bine de zece ore, la mai multe locații deținute de Dodon și rudele lui. Dosarul penal a fost trimis în instanța de judecată în octombrie 2022. Dosarul are la bază o secvență video de la întâlnirea dintre Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov din iunie 2019, în care se observă cum liderul PDM îi dă lui Dodon o pungă neagră în care se presupune că ar fi fost bani. În acea înregistrare, Igor Dodon îi spune lui Plahotniuc să nu „umble cu culioacele” și să-i transmită punga lui Cornel (se presupune că e vorba despre Corneliu Furculiță, n.r.), pentru că acesta urma să achite anumite salarii. Plahotniuc i-a zis atunci lui Iaralov să-i „dea banii lui Costea” (se presupune că e vorba despre Constantin Botnari, n.r.) ca „să-i transmită lui Cornel”.

Conform informațiilor oferite de procurorii ce instrumentează acest dosar penal, Petru Iarmaliuc și Vitalie Codreanu, Igor Dodon ar fi primit aproximativ 800 de mii de dolari, bani care ar fost utilizați pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a PSRM.