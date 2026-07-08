Oamenii legii au descoperit o linie clandestină de producere și îmbuteliere a băuturilor alcoolice. Peste 750 de sticle de divin au fost ridicate în urma perchezițiilor

Oamenii legii au destructurat o linie clandestină de producere și îmbuteliere a băuturilor alcoolice, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP). În urma perchezițiilor desfășurate la secția de producere, punctul de comercializare și la domiciliile suspecților, au fost depistate și ridicate 760 de sticle de divin a câte 0,5 litri, cu inscripția unei mărci comerciale de 5, 7 și 10 ani, marcate cu timbre de acciz ale R. Moldova, suspectate a fi false, notează sursa citată.

De asemenea, polițiștii menționează că au ridicat aproximativ 400 de timbre de acciz, etichete, ambalaje, capace, sticle goale, cutii pentru ambalare, precum și circa 1000 de litri de lichid incolor, cu miros specific asemănător alcoolului.

„Pentru produsele depistate nu au fost prezentate acte de proveniență și nici documente eliberate de autoritățile competente care să permită desfășurarea unei astfel de activități. Persoanele vizate sunt cercetate în stare de libertate, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și atragerea la răspundere a celor implicați”, scrie IGP.

În comunicat se precizează că activitatea ilegală a celor doi bărbați din Chișinău, cu vârste de 40 și 60 de ani, bănuiți că produceau și îmbuteliau băuturi alcoolice în afara cadrului legal a fost documentată de către polițiștii Direcției investigații „Centru” a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.