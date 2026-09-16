O fostă deputată PAS, numită în funcția de secretară de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Fosta deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Alina Dandara, a fost numită miercuri, 16 septembrie, de cabinetul de miniștri în funcția de secretară de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Conform unui comunicat de presă, ea va fi responsabilă de turism.

Alina Dandara este licențiată în Finanțe și deține un master în Gestiunea Finanțelor și Contabilitatea Afacerii. Are o experiență managerială de peste 10 ani, în sectorul public și cel privat, în domeniul economico-financiar și administrativ.

În perioada 2023-2025, a fost deputată în Parlamentul Republicii Moldova, unde a deținut funcția de secretar al Comisiei politică externă și integrare europeană.

„În această calitate, a contribuit la consolidarea cooperării R. Moldova cu structurile europene relevante pentru procesul de aderare, precum și la dezvoltarea cooperării cu societatea civilă”, notează Ministerul.

În calitate de șefă a Cabinetului Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pe perioada anilor 2025-2026, a „asigurat planificarea strategică a activității Ministerului și a viceprim-ministrului, monitorizarea implementării programelor economice naționale, precum și cooperarea cu donatorii și organizațiile internaționale”.