O femeie și doi bărbați, foști polițiști de frontieră, au fost reținuți în dosarul migrației ilegale a 400 de ucraineni apți de luptă

Trei persoane au fost reținute în cadrul unei cauze penale privind organizarea migrațiie ilegale a circa 400 ucraineni apți de serviciul militar, anunță marți, 4 august, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Astfel, oamenii legii au desfășurat 10 percheziții în mai multe locații din Chișinău și Cahul, de unde au fost ridicate cinci telefoane mobile, două laptopuri și alte mijloace de probă relevante.

În urma acțiunilor au fost reținuți o femeie și doi bărbați din Basarabeasca, Cahul și Chișinău.

Potrivit materialelor dosarului, femeia avea rolul de cazare a cetățenilor ucraineni în Chișinău (în propriile apartamente, precum și altele subcontractate), iar ceilalți doi, foști angajați ai Poliției de Frontieră, sunt bănuiți că facilitau traversarea ilegală a frontierei de stat prin sectorul de Sud al Moldovei, cu scopul ca migranții să poată ajunge în Uniunea Europeană.

„Acțiunile reprezintă o continuare a investigațiilor demarate anterior, în cadrul dosarului în care în martie 2026 au fost arestați 11 taximetriști pentru organizarea tranzitării ilegale a Moldovei pentru aproximativ 400 ucraineni” a precizat PCCOCS.

Astfel, în baza demersului formulat de procurori, instanța de judecată a dispus plasarea celor trei învinuiți în arest pentru o perioadă de 30 de zile.

Totuși, femeia a fost plasată în arest la domiciliu, iar au contestat încheierea, pentru continuarea obiectivă a investigațiilor.