O femeie, condamnată la 9 ani de închisoare după ce și-a înjunghiat soțul cu un cuțit în urma unui conflict

O femeie de 42 de ani a fost condamnată la 9 ani de închisoare, pentru comiterea infracțiunii de violență în familie, faptă soldată cu decesul victimei, anunță vineri, 13 martie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit materialelor cauzei, în seara zilei de 5 noiembrie 2025, femeia, aflându-se în stare de ebrietate alcoolică și fiind împreună cu soțul său într-un apartament închiriat în municipiul Chișinău, unde locuiau de aproximativ două săptămâni, a intrat într-un conflict cu acesta pe fondul consumului de alcool și al unor neînțelegeri familiale, conflict care a degenerat în agresiune fizică.

„În timpul altercației, în timp ce se aflau în bucătărie, inculpata i-a aplicat soțului o lovitură în spate cu un cuțit. După incident, femeia a solicitat intervenția ambulanței, iar bărbatul a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. Cu toate acestea, în urma complicațiilor provocate de leziuni (o rană gravă în regiunea plămânilor), victima a decedat peste șase zile”, a precizat PG.

În cadrul ședinței de judecată, inculpata și-a recunoscut integral vina, a declarat că regretă cele comise și a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Sentința poate fi atacată cu apel, iar potrivit legii, inculpata beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a sentinței de condamnare.

