O femeie a pierdut 272 de mii de lei după ce a fost sunată de persoane care s-au dat drept angajați ai BNM

În weekend, Poliția a înregistrat un singur caz de escrocherie telefonică, comis pe 5 septembrie curent. Cazul a fost înregistrat în municipiul Chișinău, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Victima, o femeie de 64 de ani, a fost contactată telefonic de persoane necunoscute, care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

„Prin inducerea în eroare și utilizarea diferitor pretexte, acestea au determinat-o să transmită mijloace bănești în sumă de 272 de mii de lei”, potrivit Poliției.

Totodată, în aceeași perioadă, datorită vigilenței cetățenilor, au fost dejucate 75 de tentative de escrocherie telefonică, înainte ca acestea să producă prejudicii materiale.

Poliția îndeamnă repetat cetățenii să fie vigilenți și să nu dea curs solicitărilor venite din partea persoanelor necunoscute, în special atunci când acestea solicită transferuri de bani sau divulgarea datelor personale și bancare.