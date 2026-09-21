UPDATE Ministerul Apărării a suspendat din funcție șoferul care a condus în stare de ebrietate, implicat în accidentul de la Otaci

Un autoturism de serviciu din dotarea Armatei Naționale fost implicat într-un accident rutier în noaptea de 21 septembrie, în orașul Otaci, raionul Ocnița. Potrivit Ministerului Apărării, șoferul se afla în stare de ebrietate.

UPDATE 11:37 Comisia internă de anchetă a Ministerului Apărării a decis suspendarea din funcție a șoferului implicat, pe parcursul desfășurării investigațiilor de serviciu.

„În funcție de rezultatele cercetării, persoana vinovată de producerea accidentului va fi sancționată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Ministerul Apărării condamnă orice abatere de la normele de disciplină și conduită profesională”, comunică Ministerul.

Știre inițială:

Accidentul s-a produs în jurul orei 03:00, iar militarii nu au avut de suferit.

„În urma impactului, militarii aflați în autoturism nu au avut de suferit. În baza informațiilor preliminare s-a constatat că șoferul se afla în stare de ebrietate”, comunică Ministerul Apărării.

Ministerul Apărării anunță că a fost creată o comisie internă pentru stabilirea circumstanțelor și cauzelor producerii accidentului.