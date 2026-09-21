Pe 24 septembrie, la Tiraspol va avea loc o nouă întrevedere în procesul de reglementare transnistreană. Ce vor discuta reprezentanții celor două maluri ale Nistrului?

Pe 24 septembrie va avea loc întrevederea reprezentanților politici de la Chișinău și Tiraspol, a informat Biroul Politici de reintegrare. Întrevederea va fi organizată la sediul Misiunii OSCE din Tiraspol.

Potrivit sursei citate, în cadrul reuniunii vor fi discutate mai multe subiecte de actualitate pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv aspecte economice, Fondul de convergență și respectarea drepturilor omului.

La o întrevedere anterioară, care a avut loc pe 26 februarie, vicepremierul Chiveri a cerut ca toate „școlile moldovenești” din stânga Nistrului să treacă la „un proces educațional în limba română”, începând cu 1 septembrie 2026.

„Nu este vorba despre politică, ci de posibilitatea de a oferi copiilor oportunitatea de a avea parte de o educație demnă în limba maternă”, a spus atunci Chiveri.

La fel, printre prioritățile anunțate atunci au fost: circulația liberă peste Nistru, cerând Tiraspolului să asigure inclusiv accesul jurnaliștilor și al activiștilor civici pe malul stâng, dar și accesul fermierilor din raionul Dubăsari la terenurile lor agricole situate la est de o șosea controlată de administrația separatistă.