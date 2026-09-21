Reforma „Restart în educație”: MEC pregătește tranziția la Agențiile Teritoriale pentru Educație

Mecanismul prin care atribuțiile actualelor direcții raionale și municipale de educație vor fi preluate de Agențiile Teritoriale pentru Educație (ATE) este în proces de pregătire, informează Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Tranziția va include transferul responsabilităților, personalului, documentelor, bunurilor și contractelor, astfel încât activitatea școlilor să continue fără întreruperi.

Pașii necesari pentru trecerea la noul sistem de administrare sunt prevăzuți într-un proiect de hotărâre a Guvernului, aflat în avizare.

Documentul stabilește cadrul pentru constituirea și funcționarea ATE, inclusiv înregistrarea acestora ca entități juridice de drept public, finanțarea, structura de personal și dotarea necesară.

„Pregătirea acestor mecanisme înainte de preluarea efectivă a atribuțiilor are drept scop asigurarea continuității activității școlilor și evitarea blocajelor administrative în perioada de tranziție”, a explicat Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării.

ATE vor prelua administrarea instituțiilor publice de învățământ primar, gimnazial, liceal și special. Pentru 32 de unități administrativ-teritoriale, transferul calității de fondator este prevăzut de la 1 ianuarie 2027, iar pentru municipiile Chișinău și Bălți – de la 1 ianuarie 2028.

„Ca urmare, autoritățile publice locale de nivelul al doilea nu vor mai avea calitatea de fondator pentru instituțiile transferate, dar își vor păstra competențele în domeniul educației timpurii și al învățământului extrașcolar.

O atenție distinctă va fi acordată angajaților actualelor direcții de educație. Reorganizarea se va face cu respectarea garanțiilor prevăzute de legislația muncii și de cea privind funcția publică. În funcție de atribuțiile exercitate și de structura noilor Agenții, personalul va putea fi transferat, redistribuit sau încadrat în noile structuri”, potrivit MEC.

Odată cu transferul către ATE, școlile vor fi finanțate direct din bugetul de stat, în baza costului standard per elev.

„Bugetele instituțiilor și rapoartele privind utilizarea banilor vor fi publicate online, iar investițiile vor fi prioritizate în funcție de starea clădirilor, siguranța elevilor, numărul copiilor și condițiile de studiu”, scrie Ministerul.

Noile Agenții vor fi responsabile de administrarea rețelei școlare, managementul instituțiilor, resursele umane, finanțare și patrimoniu, transportul școlar, incluziune și monitorizarea activității instituțiilor de învățământ.

Crearea Agențiilor Teritoriale pentru Educație face parte din reforma „Restart în educație”, prin care MEC își propune să asigure un sistem unitar de administrare a învățământului general.