O femeie a fost extrădată din Grecia, după ce ar fi traficat 7 tinere din R. Moldova. Fratele acesteia a fost condamnat la 64 de ani de închisoare în Grecia

O femeie din Hâncești care ar fi traficat cu fratele acesteia 7 tinere între ani 2015-2018 a fost extrădată în Chișinău, a anunțat marți, 23 iunie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

În prezent, aceasta a fost plasată în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13 din capitală, iar fratele acesteia, cu rol de complice, urmează să-și ispășească pedeapsa penală în Grecia, pentru un termen cumulativ de 64 ani închisoare, inclusiv pentru organizarea migrației ilegale (reținut în flagrant, în timp ce transporta ilegal patru persoane din Turcia spre Grecia).

În iulie 2025, cei doi au fost arestați în Grecia, care în perioada infracțională aveau vârste de 26 de ani (sora) și 23 de ani (fratele). Între timp, la solicitarea autorităților de drept din Moldova, în Atena a fost aplicat sechestru pe apartamentul care ar fi fost cumpărat din banii proveniți din exploatarea sexuală a tinerelor în valoare de peste 1 300 000 de lei, precum și pe două terenuri agricole din Anenii Noi de aproximativ 400 de mii de lei.

„Faptele au avut loc în perioada 2015-2018, atunci când fratele și sora le-ar fi promis celor șapte tinere un loc de muncă la restaurant și hotel. În realitate, odată sosite acolo, tinerele rămâneau fără pașapoarte și aflau că le datorează sume de peste 5000 euro. Mai mult decât atât, în locul muncii promise în restaurante și hotele, acestea erau exploatate sexual, iar din venitul generat în fiecare săptămână aveau de plătit a câte 300 euro ca taxă pentru protecție și alți 300 euro pentru chirie, însemnând că victimele practic rămâneau fără bani”, a scris PCCOCS.

Investigațiile penale continuă, inclusiv pentru identificarea altor membri ai grupului infracțional, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.