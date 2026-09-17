O dronă rusească a explodat în apropierea frontierei cu Polonia. Tusk: „Aviația noastră a fost mobilizată în regim de alertă”

O dronă rusească a explodat în apropierea frontierei cu Polonia, scrie Reuters. Comandamentul operațional polonez a declarat că drona a căzut sau a fost doborâtă la aproximativ patru kilometri de granița polono-ucraineană.

„Tocmai s-a încheiat un atac masiv asupra părții de vest a Ucrainei — în imediata apropiere a frontierei cu Polonia. Probabil că a fost lovită din nou o stație de benzină, iar aviația noastră a fost mobilizată în regim de alertă”, a declarat prim-ministrul Donald Tusk.

Armata poloneză a informat că nu s-au înregistrat încălcări ale spațiului aerian al Poloniei. Aeroporturile din Rzeszów și Lublin și-au reluat activitatea după ce fuseseră închise.

În noaptea de 13 septembrie, o stație de benzină situată în apropierea punctului de trecere a frontierei „Yagodin” de la granița polono-ucraineană a fost atacată cu drone. În același timp, a fost atacat un tren de călători pe linia feroviară Kiev-Varșovia. Nu departe de trenul lovit de dronă se afla un convoi feroviar în care se întorceau din Ucraina politicieni occidentali. Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat că atacurile au vizat „obiective ale infrastructurii feroviare care asigură transportul de mărfuri militare din țările europene”.