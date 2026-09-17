Trump amenință că va impune „tarife semnificative” asupra Europei dacă Canada se alătură UE în calitate de membru asociat

Donald Trump a declarat miercuri, 16 septembrie, că ar putea răspunde cu „taxe vamale severe” dacă Canada se alătură UE în calitate de membru asociat, într-o măsură pe care el ar considera-o ostilă față de SUA. Amenințarea președintelui american survine în contextul în care Canada caută să-și consolideze legăturile cu Europa, pe fondul deteriorării relațiilor sale cu Washingtonul, scrie Politico.

Liderul SUA a calificat drept „ridicol” faptul că Canada ar deveni membru asociat, așa cum a propus mai devreme în aceeași zi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului său privind Starea Uniunii.

„Canada a fost un partener comercial groaznic. Dacă voi considera că este vorba de un act ostil, voi impune tarife foarte severe sau voi înceta comerțul cu Europa în privința multor produse”, a declarat Trump reporterilor la aeroportul din Charlotte, Carolina de Nord, când a fost întrebat despre această propunere.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, 16 septembrie, că dorește să deschidă calea pentru ca Canada să devină primul „membru asociat” al UE. Parlamentarii europeni au aplaudat în picioare după ce a făcut propunerea, după cum a relatat Reuters.

„UE și Canada privesc lumea cu aceiași ochi: de la inteligența artificială la schimbările climatice, de la Arctica la geopolitică. Și am fost alături unul de celălalt: în ceea ce privește Ucraina, apărarea, materiile prime și lanțurile de aprovizionare. Dar, mai presus de toate… Europa și Canada cred în democrație”, a declarat von der Leyen în fața adunării.

Blocul celor 27 de țări se confruntă cu războiul la granițele sale, odată cu invazia Rusiei în Ucraina. În ceea ce privește comerțul și alte chestiuni, se confruntă, de asemenea, cu o rivalitate acerbă din partea administrației președintelui american Donald Trump și a unei Chinei din ce în ce mai asertive.

Decizia privind punerea în aplicare a propunerii lui von der Leyen va reveni statelor membre ale UE.