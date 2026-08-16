O dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al R. Moldova prin satul Etulia, Găgăuzia

Sistemele de supraveghere ale spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat duminică, 16 august, ora 04.31, un obiect zburător de tip Shahed 138 (Geran 2), informează Ministerul Apărării. Drona venea din localitatea ucraineană Cotlovina, regiunea Reni și a survolat spațiul aerian al R. Moldova, prin satul Etulia din Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia.

La ora 04:40, patrula Poliţia de Frontieră a R. Moldova a auzit sunetul unui aparat de zbor, fără a-l observa vizual, pe direcția localităților Cișmichioi (RM) -Dolinskoe (UA).

„Obiectul a părăsit spațiul aerian la ora 04:49 prin localitatea Slobozia Mare, r. Cahul, spre localitatea Șivita, Galați, România.

Potrivit informațiilor inițiale, obiectul zburător a trecut neautorizat spațiul aerian al țării în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse în Ucraina”, comunică Ministerul Apărării.

Ministerul informează că subdiviziunile responsabile din Armata Națională mențin cooperarea permanentă cu instituțiile naționale în domeniu și partenerii internaționali, pentru siguranța cetățenilor R. Moldova.