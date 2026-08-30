O barcă cu aproximativ 270 de persoane la bord s-a răsturnat în largul coastei Ciprului de Nord

Cel puțin șapte persoane au murit și 23 sunt dispărute după ce un feribot cu aproximativ 270 de pasageri și membri ai echipajului s-a răsturnat duminică, 30 august, în largul coastei Ciprului de Nord, lăsând supraviețuitorii agățați de barca răsturnată, conform Reuters.

Ministrul cipriot turc al transporturilor, Erhan Arikli, a declarat că un pasager a murit când feribotul s-a răsturnat. El a spus că la bord se aflau 267 de persoane, dintre care 259 erau pasageri și opt membri ai echipajului.

Feribotul privat a plecat din portul Kyrenia din Cipru de Nord la ora 12:30 și a început imediat să se îmbarce cu apă dintr-un motiv necunoscut, a relatat agenția de știri de stat turcă Anadolu.

Se îndrepta spre portul turcesc Tasucu din provincia Mersin din estul Mediteranei.

Liderul cipriot turc, Tufan Erhurman, a declarat că 237 de persoane au fost salvate în viață, în timp ce șapte persoane au murit și 23 de persoane sunt încă căutate.

„Am ajuns la 237 de persoane în viață. Cu toate acestea, am recuperat și șapte persoane care și-au pierdut viața. Suntem profund întristați de acest lucru”, a declarat Erhurman pentru CNN Turk într-o transmisiune în direct.

Imaginile video au arătat oameni îmbrăcați în veste de salvare roșii, stând sau stând în picioare deasupra ambarcațiunii răsturnate, în timp ce autoritățile au chemat cu greu ajutorul gărzii de coastă și al ambarcațiunilor private pentru a-i aduce la țărm.