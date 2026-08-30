A doua cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia și o bază militară, lovite de forțele ucrainene

Forțele ucrainene au vizat o rafinărie importantă de petrol din regiunea Leningrad din nord-vestul Rusiei și o bază aeriană din Ținutul Krasnodar în noaptea de 30 august, a confirmat Statul Major al Ucrainei după rapoartele anterioare despre atacuri pe canalele Telegram, conform Kyiv Independent.

A doua cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia, uzina Kirishi Petroleum Organic Synthesis, cunoscută și sub numele de uzina Kinef, a fost incendiată după ce a fost lovită de forțele ucrainene în regiunea Leningrad, a raportat Statul Major al Ucrainei.

Instalația poate produce 20 de milioane de tone metrice de petrol pe an și este supusă sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, adoptate de aliații Ucrainei, inclusiv măsurilor impuse de SUA. Aceasta produce combustibil utilizat de forțele armate ruse.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a confirmat că „a fost raportat un accident de dronă în vecinătatea unei rafinării din districtul Kirishi, rezultând un incendiu”, după ce 62 de drone au fost doborâte deasupra regiunii.

Sursa: Telegram/ Exilenova+

Între timp, o bază aeriană a fost lovită în orașul Yeysk din regiunea Krasnodar din Rusia, unde martorii oculari au raportat că au avut loc o serie de explozii puternice.

Statul Major General a raportat, de asemenea, că un loc de depozitare și lansare pentru vehicule aeriene fără pilot a fost distrus în Millerovo, regiunea Rostov, Rusia.

Drone ucrainene au fost raportate și în regiunea Smolensk din Rusia de către canalul Telegram Exilenova Plus, citând imagini ale martorilor oculari, dar rămâne neclar dacă au fost lovite vreo țintă.

Guvernatorul regiunii Smolensk, Vasili Anokhin, a anunțat anterior că o sirenă de raid aerian este activată din cauza amenințării reprezentate de drone.

Explozii au fost raportate în regiunea Bryansk mai devreme în cursul nopții, deși autoritățile nu au comentat imediat situația.

Ucraina atacă în mod regulat infrastructura militară din interiorul Rusiei și al teritoriilor ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.