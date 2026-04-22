Numele celor șase polițiști reținuți și acuzați că primeau mită „de la persoane implicate în consum și trafic ilicit de droguri”. Absolvenți de liceu sau ai Universității de Educație Fizică și Sport. Șeful de secție – vizat anterior în mai multe cauze penale care au fost clasate

Șeful de secție de la Inspectoratul de Poliție (IP) Botanica reținut în dosarul de corupere pasivă este Sergiu Cobîlaș. Acesta a fost vizat anterior în alte dosare penale care însă au fost clasate. Deși anterior a fost demis din funcție, Cobîlaș a fost restabilit de instanță. Ceilalți cinci polițiști reținut și învinuiți că primeau mită„de la persoane implicate în consum și trafic ilicit de droguri” au fost angajați în poliție după ce au absolvit liceul sau Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, având toți experiență de doar câțiva ani în structurile poliției.

Mai bine de un deceniu în Poliție

Sergiu Cobîlaș, șeful de Secție reținut de CNA este absolvent al Universității de Stat din Moldova în 2008, iar în 2019 a făcut masterat la Universitatea de Studii Europene.

Cobîlaș a fost avansat în funcția de ofițer superior în cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Inspectoratul de Poliție Botanica, secția „Investigații, infracțiuni” în 2022, după ce a ocupat mai multe funcții în cadrul, inclusiv ofițer superior de sector. În prezent, deține și funcția de șef adjunct al secției.

Vizat în patru cauze și dosare penale, clasate ulterior

Potrivit datelor consultate de ZdG, Sergiu Cobîlaș a fost vizat anterior în patru cauze și dosare penale, dar toate au fost clasate. În 2015, Procuratura Hîncești a inițiat pe numelelui o cauză penală pentru tortură, tratament inuman sau degradant, față de o persoană, dar cauza a fost clasată din lipsa elementelor componenței de infracțiune. În 2020, Centrul Național Anticorupție a inițiat o cauză penală pe numele lui pentru corupere pasivă, dar dosarul a fost clasat. Și tot în 2020, o altă cauză penală inițiată de CNA îl viza pe Cobîlaș, pentru încălcarea inviolabilității vieții personale a unui cetățean, dosar care a fost conexat cu cel pentru corupere pasivă și clasat. În 2021, CNA deschide o altă cauză penală pentru tortură, tratament inuman sau degradant față de aceeași persoană a cărui inviolabilitatea a vieții private ar fi încălcat-o în 2020. Și acest dosar a fost clasat.

În 2021, Newsmaker a scris despre un dosar de escrocherie deschis pe numele lui Cobîlaș și al altor polițiști. Sursa cita o scrisoare a polițiștilor vizați în dosar, adresată ministrului de atunci al Afacerilor Interne, Pavel Voicu, în care aceștia îi acuzau pe polițiștii din cadrul Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI (SPIA) că le-ar fi fabricat acest dosar. Cobîlaș și ceilalți polițiști ar fi investigat în 2015 un dosar de trafic de droguri în care ar fi fost implicați polițiștii din SPIA, potrivit sursei citate.

Donațiile, o tradiție pentru familia Cobîlaș

Potrivit declarației sale de avere și interese personale pentru 2025, pe parcursul anului, familia Cobîlaș a beneficiat de mai multe donații, în sumă totală de circa 11 mii de euro și 15,5 mii de lei – toate venite din partea rudelor. Donațiile reprezintă o practică obișnuită pentru familia Cobîlaș, or atestăm cadouri bănești în mărime de 7,4 mii de euro și 12 mii de lei în 2024 sau 8,5 mii de euro și 22 mii de lei în 2023.

În 2025, familia a intrat în posesia unei case de peste 100 de metri pătrați pentru care Sergiu Cobîlaș declară că a achitat 75 de mii de euro, dar prețul căreia s-a ridicat ulterior, în urma realizării mai multor lucrări de reparație, la 130 de mii de euro. Se întâmplă după ce, în declarația pentru 2024, dispare o vilă de 82 de metri pătrați cumpărată în 2022 și apare suma de 85 de mii de euro în urma unui contract de vânzare-cumpărare. Totodată, Cobîlaș trece în declarație și un credit în mărime de 263 de mii de lei contractat în 2025 pe care se obligă să-l întoarcă până în 2030, în contextul în care unicul venit stabil indicat de acesta este salariul de circa 18,9 mii de lei lunar și alocații pentru copii de circa 3,5 mii de lei lunar.

Cobîlaș mai indică un Mercedes fabricat în 2007 și procurat în 2015 contra unei sume de 50 de mii de lei.

Cinci polițiști cu studii liceale sau absolvenți ai USEFS

Ceilalți cinci polițiști reținuți sunt tineri de până în 27 de ani, absolvenți de liceu sau de universitate, alta decât Academia de Poliție.

Daniil Afanasiev (26 de ani) este absolvent al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport (USEFS) în 2023. Și-a început activitatea în organele poliției în 2024.

Mihai Cireș (25 de ani), un alt polițist reținut, și-a făcut și el studiile la USEFS, pe care a absolvit-o tot în 2023. Acesta și-a început cariera în poliție în 2022, fiind încă pe băncile facultății.

Grigore Buțu, născut în 1999, este și el absolvent al USEFS în 2020. La fel ca și colegul său, și-a început cariera în poliție în 2022.

Ioan Gavriliță (23 de ani) este absolvent de liceu în 2021. Acesta a absolvit Liceul „Ginta Latină” din capitală, fiind angajat în poliție în 2023.

Și Marius Comănescu (25 de ani) este absolvent al aceluiași liceu. Acesta a finalizat studiile în 2020 și și-a început activitatea în poliție în 2025.

Șeful IGP, despre polițiștii reținuți

Solicitat de ZdG, Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP) a precizat că legislația permite angajarea civilor în structurile poliției și că realitatea arată că mai mult de jumătate dintre polițiști sunt civili cu studii liceale sau superioare la universități cum ar fi USEFS.

„Da, înțelegem că este o diferență de pregătire enormă între absolvenții Academiei de Poliție, care studiază 3-4 ani la Academie, sunt instruiți, formați din toate punctele de vedere și cei care vin din exterior. Nu putem spune că din afară nu vin băieți buni, dar diferența este mare. Cred că în cazul acestor tineri, și conducerea Inspectoratului, care a fost suspendată din funcție, trebuia să fie mai atentă, să-i monitorizeze mai mult… Șeful serviciului care-i avea în subordine pe cei cinci tineri are și el în trecutul său câteva cauze penale clasate, iar el a fost restabilit de instanță…”

Șeful IGP a precizat că civilii pot ajunge angajați ai Poliției după ce trec cursuri de 3-6 luni și că Poliția este nevoită să angajeze astfel de persoane. „Anual, Academia de Poliție pregătește 60-90 de angajați, dar fluctuația de cadre în sistem e mult mai mare, de până la o mie de angajați pe an. Suntem nevoiți să luăm persoane fără studii în domeniu”. Întrebat dacă acest caz este unul izolat sau există un fenomen, Cernăuțeanu a precizat că „nu poți să nu ții cont de factorul uman”, dar că „trebuie să luptăm ca să diminuăm fenomenul corupției”.

Un șef de secție și cinci angajați ai IP Botanica au fost reținuți și plasați în izolator pentru 72 de ore, fiind bănuiți de corupere pasivă și corupere activă în circumstanțe agravante, a anunțat miercuri, 22 aprilie, Centrul Național Anticorupție (CNA). Polițiștii sunt învinuiți că au pretins și primit „sistematic mijloace financiare, în sume cuprinse între 3000 și 10 000 de dolari, atât în numerar cât și în monedă virtuală, de la persoane implicate în consum și trafic ilicit de droguri.”

Potrivit unui comunicat al CNA, organele de drept au efectuat pe 21 aprilie peste 30 de percheziții în mai multe locații din municipiul Chișinău, inclusiv în birourile de serviciu ale unor angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanica. „Mai exact, acțiunile de urmărire penală au vizat fapte de pretindere și primire sistematică a mijloacelor financiare, în sume cuprinse între 3000 și 10 000 de dolari, atât în numerar, cât și în monedă virtuală, iar mitele parveneau de la persoane implicate în consum și trafic ilicit de droguri. În urma efectuării perchezițiilor, au fost depistate documente importante pentru cauzele penale aflate în gestiunea CNA, inclusiv obiecte interzise supuse expertizei”, se menționează în comunicatul CNA.

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) au anunțat ulterior că a fost dispusă suspendarea din funcție a conducerii Inspectoratului de Poliție (IP) Botanica, precum și a persoanelor vizate în dosar, „în vederea asigurării desfășurării obiective și imparțiale a anchetei”.