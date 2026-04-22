„Nu cred că la orice incident trebuie solicitată demiterea unui conducător”. Șefa MAI, despre o eventuală demitere a lui Cernăuțeanu, din cauza perchezițiilor de la IP Botanica

În timpul perchezițiilor la Inspectoratul de Poliție (IP) Botanica, efectuate într-un dosar de corupție, au fost ridicate „inclusiv obiecte interzise”, a precizat ministra Afacerilor Interne (MAI), Daniella Misail-Nichitin. Totodată, fiind întrebată de jurnaliști dacă șeful IGP Viorel Cernăuțeanu ar urma să fie concediat în urma cazului, Misail-Nichitin a spus că nu consider că „la orice incident trebuie solicitată demiterea unui conducător”.

„Sunt niște procese care se examinează și se investighează, nu cred că la orice incident trebuie solicitată demiterea unui conducător. Acționăm în conformitate cu legea și cu procedurile care sunt stabilite”, a răspuns aceasta după ședința Guvernului din 22 aprilie.

Șefa MAI a confirmat că au fost reținuți „câțiva din angajații vizați” de descinderi „pentru a asigura desfășurarea absolut imparțială a anchetei”, iar conducerea IP Botanica a fost suspendată „până se finalizează toate procedurile necesare de investigație”.

Deși jurnaliștii i-au adresat mai multe întrebări, dorind să afle noi detalii pe caz, ministra nu a răspuns pentru a păstra „confidențialitatea urmăririi penale”.

Un șef de secție și cinci angajați ai IP Botanica au fost reținuți și plasați în izolator pentru 72 de ore, fiind bănuiți de corupere pasivă și corupere activă comise în circumstanțe agravante, anunță miercuri, 22 aprilie, Centrul Național Anticorupție (CNA).

Potrivit unui comunicat al CNA, organele de drept au efectuat pe 21 aprilie peste 30 percheziții în mai multe locații din municipiul Chișinău, inclusiv în birourile de serviciu ale unor angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanica.

„Mai exact, acțiunile de urmărire penală au vizat fapte de pretindere și primire sistematică a mijloacelor financiare, în sume cuprinse între 3000 și 10 000 de dolari, atât în numerar cât și în monedă virtuală, iar mitele parveneau de la persoane implicate în consum și trafic ilicit de droguri.

În urma efectuării perchezițiilor, au fost depistate documente importante pentru cauzele penale aflate în gestiunea CNA, inclusiv obiecte interzise supuse expertizei”, se spune în comunicatul CNA.

Urmărirea penală este în desfășurare, fiind examinate, totodată, și eventualele abateri disciplinare ale persoanelor vizate.