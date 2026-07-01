Nouă ani de închisoare pentru organizatorul contrabandei cu aproape 17 kilograme de hașiș din Ucraina, în 2023

Procurorii au obținut condamnarea la nouă ani închisoare a organizatorului contrabandei cu aproape 17 kg de hașiș din Ucraina, adus în Moldova prin Criva, în 2023. Odată cu stabilirea pedepsei, Judecătoria Chișinău a dispus și anunțarea acestuia în căutare, potrivit comunicatului Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Anterior, în 2023 inculpatul a fost plasat în arest, la solicitarea PCCOCS.

„Cele 178 de brichete de droguri erau ascunse în spațiul predestinat transportării roții de rezervă. Mai exact, acestea erau ascunse în peretele din partea dreaptă a spațiului, unde au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă, care conțineau peste 16,8 kg de hașiș”, conform PCCOCS.

Așadar, precum anunțau procurorii PCCOCS în 2023, după sosirea din Ucraina mașina condusă de o femeie (cu doi copii și tatăl ei ca pasageri), care declara că transporta botox, a fost oprită în Lipcani.

„În 2024, la solicitarea procurorilor specializați, Judecătoria Edineț a condamnat-o pe aceasta și alt complice care s-ar fi ocupat de aranjamentele necesare transportării drogurilor, de comun cu organizatorul condamnat acum de Judecătoria Chișinău.

Pedeapsa dictată acesteia a fost de 9 ani închisoare, iar complicelui – de 8,6 ani închisoare, iar instanța de judecată a dispus luarea sub strajă a acestora din sala de ședințe”, se mai arată în comunicat.

Totuși, procurorii PCCOCS ai oficiului Nord au contestat la Curtea de Apel Bălți achitarea tatălui femeii condamnate, care i-ar fi pus la dispoziție mașina pentru transportarea drogurilor (mașină care contrar Codului penal nu a fost confiscată în folosul statului).

Potrivit comunicatului Procuraturii, captura de droguri a avut loc în baza datelor operative primite de la SIS, obținute de la autoritățile din Ucraina, iar investigarea dosarului penal a fost desfășurată de ofițerii vamali, sub conducerea procurorilor PCCOCS.

Între timp, urmare a anunțării în căutare a ultimului complice, acesta a fost găsit și arestat, la solicitarea procurorilor PCCOCS, care urmează să-l trimită pe banca acuzaților, timp în care acesta și ceilalți vizați în privința cărora nu a rămas definitivă hotărârea judecătorească beneficiază de prezumția vinovăției, potrivit legii.