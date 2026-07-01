DOC Finalizarea „Liniei independenței”, din nou amânată. Banca Mondială extinde termenul și semnalează întârzieri majore în proiectul liniei Vulcănești-Chișinău. 4 milioane de dolari SUA, tăiate. Cum explică ministrul Energiei

Termenul de finalizare a proiectului construcției Liniei Vulcănești – Chișinău a fost prelungit cu șase luni, de la 30 iunie 2026, până la 31 decembrie 2026. Decizia este stipulată în ultimul raport al Băncii Mondiale, finanțatorul proiectului, document publicat pe 26 iunie 2026.

De asemenea, din proiect sunt eliminate două activități care ar necesita o perioadă de implementare care se extinde dincolo de noua dată de închidere propusă și, în consecință, anularea unei sume echivalente cu 4 milioane USD care nu mai este necesară pentru aceste activități.

În documentul Băncii Mondiale se menționează că este a doua oară când finalizarea proiectului este prelungită. Prima oară data de închidere a fost prelungită în 2024, de la 31 august 2024 până la 30 iunie 2026.

Finalizarea și punerea în funcțiune a Liniei electrice de 400 kV Vulcănești-Chișinău reprezintă o restanță în îndeplinirea condiționalităților pentru eliberarea sumelor din Planul de creștere pentru Republica Moldova. Suma ce ar urma să fie eliberată pentru îndeplinirea acestei condiții este de 15,47 milioane de euro.

Captură de ecran din raportul Băncii Mondiale

Proiectul este evaluat de Banca Mondială ca fiind „satisfăcător” și se menționează că se află în stadiul final de implementare. Linia de 400 kV Vulcănești-Chișinău este finalizată, iar antreprenorul desfășoară în prezent activități de punere în funcțiune, dar întârzierile se atestă la lucrările de extindere a stațiilor electrice de la Chișinău și Vulcănești. Lucrările de construcție la stația de la Chișinău sunt efectuate în proporție de 82%, iar cele de la stația din Vulcănești – în proporție de 75 %, potrivit documentului.

„Termenul estimat de finalizare a fost grav întârziat de către contractor”

În document se subliniază că motivul pentru care termenul limită este extins este faptul că nu s-a reușit finalizarea lucrărilor la stația electrică de la Chișinău, care „reprezintă una dintre pietrele de temelie ale modernizării infrastructurii de transport a Republicii Moldova și capacitatea acesteia de a funcționa în mod fiabil ca parte a rețelei europene”.

Stația Electrică Chișinău. Sursa: Ministerul Energiei/Facebook

„Modernizarea stației electrice Chișinău (A2) era realizată în proporție de aproximativ 82% din punct de vedere fizic la data de 30 mai 2026. Echipamentele majore, inclusiv autotransformatoarele de 400 kV, se află deja pe șantier. Totuși, termenul estimat de finalizare a fost grav întârziat de către contractor după livrarea echipamentelor și efectuarea plății în iulie 2025.

Cu toate acestea, între Agenția de Implementare a Proiectului și contractor a fost negociată o revizuire a graficului de lucrări și un plan de acțiuni. În baza acestui plan, contractorul urmează să remedieze urgent problemele legate de mobilizarea insuficientă a resurselor, în special lucrările auxiliare care au fost blocate și lucrările de instalare rămase.

Obiectivul este ca finalizarea fizică integrală a lucrărilor să fie atinsă până la sfârșitul lunii octombrie 2026, urmată de o perioadă de două luni de teste de garanție, cu scopul obținerii acceptării operaționale până la sfârșitul anului 2026.

Noul grafic de lucru revizuit a fost validat de toate părțile implicate, inclusiv de echipa Băncii Mondiale, pentru a confirma fezabilitatea acestui calendar”, se arată în documentul Băncii Mondiale.

Extinderea stației de transformare Vulcănești, contractată în ianuarie 2025, se află la un procent de finalizare de 75%, lucrările de tragere a cablurilor fiind în curs de desfășurare și primul lot de transformatoare de măsurare fiind livrate. Se estimează ca va fi finalizată la sfârșitul lunii iunie 2026, potrivit documentului Băncii Mondiale.

Restructuring Paper by Ziarul de Gardă

Promisiuni și termene nerespectate

Amintim că în 2025, an electoral în care au avut loc alegeri parlamentare, autoritățile R. Moldova au promis că Linia electrică Vulcănești-Chișinău, pe care au denumit-o „Linia independenței” va fi gata până la sfârșitul anului, adică în decembrie 2025. După ce acest termen nu a fost respectat, reprezentanții guvernării au făcut noi promisiuni, care, la fel nu au fost respectate.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat în cadrul Podcast ZdCe de la Ziarul de Gardă, în martie 2026, că linia Vulcănești – Chișinău ar urma să fie gata până la sfârșitul lunii mai, în caz contrar, firmele contractate ar urma să fie penalizate.

Iar într-un comunicat al Ministerului Energiei din 10 iunie 2026, se menționa că „termenul de finalizare a proiectului rămâne neschimbat – 30 iunie 2026”.

Ministrul energiei: un nou termen promis

Solicitat de ZdG să comenteze noul termen stipulat în documentul Băncii Mondiale, ministrul Energie, Dorin Junghietu, a făcut o nouă promisiune. Potrivit lui, „linia este planificată să fie operațională comercial până la sfârșitul lunii august”.

Dorin Junghietu, ministrul Energiei. Foto: Facebook. Dorin Junghietu

D. Junghietu: Astăzi Moldelectrica coordonează cu ceilalți operatori din regiune, cu Ukrenergo din Ucraina și cu Transelectrica din România, momentul energizării celulei de la Vulcănești, care este planificată pentru sfârșitul săptămânii curente. Pentru ce este nevoie de termenul ăsta până în 31 decembrie? Pentru a închide lucrări de genul: bucăți de drum, vopsit, lucrări care nu influențează operarea liniei, inclusiv documentația de proiect care trebuie finalizată. Dar termenul asumat de contractor este ca până la 31 august linia să fie funcțională comercial deja. Nu doar energizată și testată, dar să fie comercial, adică să vină energie electrică prin ea”.

ZdG: Și acest e un termen care o să fie respectat, spre deosebire de alte termene pe care le-ați mai dat?

D. Junghietu: Ăsta e un termen fezabil să fie respectat. Contractorul și l-a asumat. Bun, ei și-au mai asumat și alte dăți, dar de data asta nu mai există nicio alternativă, pentru că stația Vulcănești este finalizată, linia este finalizată, doar stația de la Chișinău așteaptă. Acum se fac lucrări de testare în stația de la Chișinău, ca săptămâna viitoare, când linia va fi energizată, după ce se energizează celula de la Vulcănești, să fie și ei gata pentru a energiza prima parte din stația de la Chișinău.

Ministrul a mai precizat că stația de la Vulcănești ar fi deja gata în proporție de 95%. „Astea sunt cifre actualizate, pe care le-am văzut eu azi dimineață”.

Întrebat dacă firmele contractoare au fost sancționate pentru întârziere, așa cum declara în cadrul Podcast ZdCe, Dorin Junghietu a spus: „Noi discutăm cu Banca Mondială aplicarea unor eventuale penalități”.

Fără 4 milioane USD în proiect

De asemenea, s-a decis renunțarea la două componente ale proiectului, în valoare totală de 4 milioane de dolari SUA.

Este vorba despre modernizarea Sistemului de Supraveghere, Control și Achiziție de Date/Sistemului de Management al Energiei/Sistemului de Management al Contoarelor (SCADA/EMS/MMS) al Moldelectrica (ME) și construcția unei noi clădiri a sediului central pentru Moldelectrica, ce urma să găzduiască noul Centru Central de Dispecerat.

Astfel, finanțarea totală a proiectului se va reduce de la 70 de milioane de dolari SUA, la 66 de milioane de dolari SUA.

Costurile proiectului, pe componente:

Construirea liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău – 46,5 milioane USD;

Extinderea stațiilor electrice Chișinău și Vulcănești – 13,8 milioane USD;

Consolidarea sistemului de dispecerat și măsurare – 3,2 milioane USD (diminuat cu 4 milioane USD)

Asistență tehnică și management – 2,5 milioane USD

Lucrările de extindere a stației electrice Chișinău de 330 kV, sunt efectuate de consorțiul românesc format din Electromontaj SRL, Siemens Energy SRL și Energotech SA. Lucrările la stația de la Vulcănești sunt efectuate de un alt consorțiu format din două companii românești, Celin SRL și Energobit SA.

Construcția liniei electrice Vulcăneti-Chișinău a fost efectuată de compania KEC International, din India, cu sediul în Mumbai.

UPDATE:

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că efectuat, miercuri 1 iunie, o nouă vizită de lucru la Stația Electrică Chișinău pentru a verifica personal stadiul lucrărilor și desfășurarea testelor tehnice. Într-un comunicat de presă, se reiterează ceea ce Junghietu a declarat pentru ZdG, că, potrivit graficului asumat de antreprenori, exploatarea comercială a Liniei Electrice Vulcănești–Chișinău este planificată pentru sfârșitul lunii august, după finalizarea tuturor testelor și procedurilor de recepție.

„Am promis că Linia Electrică Vulcănești–Chișinău va fi gata până la sfârșitul lunii iunie, iar astăzi putem spune că toate lucrările au fost finalizate. Urmează cea mai importantă etapă, testarea și punerea în funcțiune în condiții de maximă siguranță a întregii infrastructuri”, se mai arată în comunicat, cu trimitere la declarațiile lui Dorin Junghietu.

Ministerul Energiei mai notează că Linia Electrică Aeriană 400 kV Vulcănești – Chișinău reprezintă cea mai importantă investiție în infrastructura de transport al energiei electrice din Republica Moldova din ultimele decenii. Odată pusă în funcțiune, aceasta va putea transporta peste 50% din consumul de energie electrică al țării și va permite importul energiei din România și din piața europeană fără tranzitarea nodului energetic de la MGRES din regiunea transnistreană, consolidând astfel securitatea energetică și independența Republicii Moldova.