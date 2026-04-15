Reacția Poliției la acuzațiile de hărțuire a persoanelor din comunitatea LGBTQ+

UPDATE 17:36 Direcția Poliție Chișinău a transmis pentru NewsMaker că verificările au fost efectuate în cadrul acțiunilor desfășurate pe linia combaterii infracționalității legate de droguri, inclusiv pentru prevenirea acestui fenomen, și că nu admite comportamente abuzive din partea angajaților săi.

„Nu admitem comportamente abuzive din partea angajaților, iar persoanele care dețin careva probe sunt îndemnate să le prezinte pentru examinare și dispunerea măsurilor legale care se impun. Reiterăm că cerințele legale ale polițistului înaintate în procesul exercitării atribuțiilor de serviciu sunt obligatorii pentru executare de către toate persoanele fizice și juridice”, a declarat Cristina Talpă, purtătoarea de cuvânt a Direcției Poliție Chișinău.

Știrea inițială…

Activista Angelica Frolov, directoarea administrativă a Centrului GENDERDOC-M, susține că un tânăr din comunitatea LGBTQ+ și prietenul lui ar fi fost agresați verbal și psihologic de către niște colaboratori ai Poliției. Cazul ar fi avut loc marți, 14 aprilie, în sectorul Telecentru din Chișinău. Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției nu au comentat cazul, fiind solicitați de ZdG.

„Amuș îți f** un chișior în c*r”, „îți smulg cercelul din nas”, „eu încă pe tine o să te găsesc” – se pare că unii colaboratori ai poliției au găsit motiv pentru a se întoarce la practicile degradante și bădărănești – operațiuni anti-drоg”, a acuzat Frolov pe rețelele de socializare.

Potrivit acesteia, tânărul trans și prietenul lui ar fi fost opriți de două ori, în timp ce se plimbau, de câțiva polițiști îmbrăcați în haine de civil, sub pretextul că erau „suspecți” pentru că se aflau în apropierea pădurii, iar „pe acolo merg numai narсomani”.

„În timpul verificării, tânărul a fost nevoit să spună numele său legal, iar unul dintre polițiști a început intenționat să i se adreseze cu numele și la genul feminin din acte, într-un mod batjocoritor și umilitor. Pentru o persoană trans, asta nu este un simplu detaliu, este o formă de degradare, care creează o disforie puternică de gen”, susține activista.

Frolov a relatat că „situația a escaladat rapid”, unul dintre polițiști recurgând la scurt timp la amenințări, în timp ce celălalt i-a smuls telefonul din mână tânărului trans, l-a împins de pe trotuar pe o pantă cu tufișuri și a refuzat inițial să îi întoarcă telefonul, spunându-i că-l va întoarce „de la sector”.

„Când prietenul victimei a spus că va suna la 112, polițistul a aruncat telefonul și ambii au plecat de la fața locului cu o mașină personală. Tinerii au filmat acest incident și vor depune plângere”, susține Angelica Frolov.

ZdG a solicitat reacția Poliției, dar nu am primit un răspuns după mai multe apeluri și mesaje lăsate.

În luna martie 2026, Angelica Frolov, directoarea administrativă a Centrului GENDERDOC-M, a scris într-o postare că o tânără din comunitatea LGBTQ+ a fost oprită de doi angajați ai Inspectoratului General al Poliției (IGP) și hărțuită. Aceștia i-au luat telefonul din mână, „au căutat prin fotografii și i-au spus că este ilegal să fii homosexuală”, cerându-i 3000 de lei „dacă nu vor probleme”. Pe de altă parte, oamenii legii au precizat că intervenția echipajului „a fost determinată de comportamentul considerat suspect al tinerei observate în spațiul public”.

„Aceasta se uita frecvent în telefon și, simultan, părea să caute ceva pe jos, aspecte care au ridicat suspiciuni cu privire la posibile activități asociate consumului sau deținerii de substanțe interzise.

În acest context, polițiștii au legitimat persoana și i-au solicitat să prezinte telefonul mobil, pe care l-au verificat sumar, după care au continuat patrularea.

Astfel, precizăm că informațiile vehiculate în spațiul public nu reflectă realitatea celor întâmplate, iar intervenția polițiștilor nu are nicio legătură cu discriminarea comunității LGBT sau alte aspecte asociate acesteia”, a scris IGP.