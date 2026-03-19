O tânără lesbiană acuză că a fost hărțuită de polițiști în stradă, „fiindu-i luat telefonul din mână și cerându-i 3000 de lei dacă nu vor probleme”. Reacția IGP

O tânără din comunitatea LGBTQ+ susține că a fost oprită de doi angajați ai Inspectoratului General al Poliției (IGP) și hărțuită, „fiindu-i luat telefonul din mână, au căutat prin fotografii și i-au spus că este ilegal să fii homosexuală” cerându-i 3000 de lei „dacă nu vor probleme”, a scris într-o postare Angelica Frolov, directoarea administrativă a Centrului GENDERDOC-M. Pe de altă parte, oamenii legii au precizat că intervenția echipajului „a fost determinată de comportamentul considerat suspect al tinerei observate în spațiul public”.

„O fată lesbiană a fost oprită de doi polițiști, presupun că știau despre ea, pentru că i-au luat forțat telefonul din mână și au căutat prin fotografii, au găsit fotografii personale, i-au spus că este ilegal să fii homosexuală și dacă nu vor probleme să le dea 3000 de lei. Fata a refuzat să dea bani, spunând ca este mită, imediat după asta cei doi au urcat grăbit în mașină și au plecat”, a precizat Frolov.

Sursa: Angelica Frolov / Facebook

Ulterior, IGP a venit cu o reacție în care a menționat că „informațiile vehiculate în spațiul public nu reflectă realitatea celor întâmplate”.

„Aceasta se uita frecvent în telefon și, simultan, părea să caute ceva pe jos, aspecte care au ridicat suspiciuni cu privire la posibile activități asociate consumului sau deținerii de substanțe interzise. În acest context, polițiștii au legitimat persoana și i-au solicitat să prezinte telefonul mobil, pe care l-au verificat sumar, după care au continuat patrularea. Astfel, precizăm că informațiile vehiculate în spațiul public nu reflectă realitatea celor întâmplate, iar intervenția polițiștilor nu are nicio legătură cu discriminarea comunității LGBT sau alte aspecte asociate acesteia”, a scris IGP.

De asemenea, Inspectoratul a solicitat cetățenilor să prezinte informațiile în mod corect.