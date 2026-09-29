Maia Sandu, despre criza hidrologică: „Trebuie să ne pregătim pentru o realitate în care perioadele de secetă vor fi mai frecvente”. Șefa statului solicită măsuri

Președinta Maia Sandu susține că apa devine un subiect tot mai presant pentru R. Moldova, iar Guvernul, împreună cu primăriile și instituțiile responsabile din domeniu, trebuie să găsească soluții comune pentru a preveni o criză. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, șefa statului afirmă că „acum e urgent să acționăm pentru a rezolva situația actuală, dar în același timp trebuie să construim un sistem care să poată asigura oamenii cu apă și peste 10, 20 sau 30 de ani”.

Potrivit Maiei Sandu, seceta a dus la scăderi dramatice ale nivelului apei și în Nistru, și în Prut.

„Din păcate, există riscul ca problema cu care ne confruntăm în această toamnă să se repete an de an, din cauza schimbărilor climatice tot mai severe.

În câteva localități, Ucraina deja livrează apă conform unui grafic, din cauza nivelului scăzut de apă în Nistru. Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut cu peste 10 m și a coborât la pragul critic. Și pe râul Prut a fost luată decizia de a reduce debitul de apă evacuat la 14 m³/s, pentru că mai sunt doar 72 cm până la nivelul la care apa nu va mai putea fi evacuată prin sistemul hidrotehnic. Din râul Prut sunt alimentate cu apă mai multe localități din raioanele Ungheni, Cahul, Cantemir, Glodeni, Fălești și Leova.

Guvernul, împreună cu primăriile și instituțiile responsabile din domeniu, trebuie să găsească soluții comune pentru a preveni o criză. Să facă toate lucrările necesare la stațiile de captare, să identifice și să pregătească pentru utilizare sursele alternative de apă. Acum avem cu toții o singură responsabilitate: să le asigurăm oamenilor apă la robinet.

Pe termen mediu și lung, trebuie să ne pregătim pentru o realitate în care perioadele de secetă vor fi mai frecvente, iar apa va deveni o resursă tot mai greu de asigurat. Asta înseamnă să adaptăm infrastructura de captare a apei la noile realități și să reutilizăm apa acolo unde este posibil, să investim în rezerve, să reducem pierderile din rețele și să folosim mai eficient fiecare metru cub de apă. Dar înseamnă și să avem grijă de natură. Pădurile ajută solul să păstreze apa, reduc eroziunea și contribuie la refacerea rezervelor de apă. Împreună trebuie să continuăm împădurirea țării, să protejăm pădurile existente, să refacem zonele umede și ecosistemele din preajma râurilor. Să avem mai multă grijă de bazinele Nistrului și Prutului, precum și de râurile mai mici, pentru că de acestea depinde apa noastră (…)”, susține Maia Sandu.

Marți, 29 septembrie, prim-ministrul Vasile Tofan a avut o ședință de lucru cu reprezentanții Ministerului Mediului, Instituției Publice Administrația Națională „Apele Moldovei”, Primăriei municipiului Chișinău și S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Discuțiile s-au concentrat pe evoluția situației hidrologice și pe măsurile necesare pentru ca autoritățile să fie pregătite pentru diferite scenarii și să poată menține aprovizionarea cu apă, comunică Guvernul.

În cadrul ședinței, responsabilii au prezentat datele privind situația actuală și prognozele pentru perioada următoare.

„Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk a coborât la nivelul critic de sub 111 metri, față de nivelul normal de circa 121,5 metri.

La stația de captare de la Cosăuți, nivelul este de aproximativ 2,16 metri, în scădere față de circa 2,67 metri în perioada în care deversările constituiau 60 m³/s. În ultimele 24 de ore, a fost înregistrată o scădere de aproximativ 23 de centimetri”, se arată în comunicat.

Au fost examinate mai multe scenarii de evoluție a nivelului apei, precum și opțiunile de intervenție disponibile în fiecare dintre acestea. Prim-ministrul a accentuat că este important ca toate instituțiile să fie concentrate pe soluții practice și acțiuni concrete care pot fi întreprinse pentru prevenirea eventualelor dificultăți în aprovizionarea cu apă.

Reprezentanții instituțiilor au discutat inclusiv despre capacitățile tehnice existente și despre măsurile suplimentare care ar putea fi aplicate în cazul în care situația hidrologică se va înrăutăți.

În prezent, consumatorii din aria de operare a S.A. „Apă-Canal Chișinău” sunt aprovizionați cu apă, iar nivelul Nistrului și debitele de apă sunt monitorizate permanent. Reprezentanții operatorului „Apă-Canal Chișinău” au informat că instalațiile funcționează în regim normal și că sunt evaluate soluții tehnice suplimentare.

O nouă ședință de lucru va avea loc în perioada următoare, în cadrul căreia vor fi examinate mai multe soluții propuse de instituțiile responsabile și stabilite acțiunile ulterioare.