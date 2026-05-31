Nicușor Dan: Drona care s-a prăbușit la Galați este de proveniență rusească. „Singurul responsabil este Rusia”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că raportul tehnic finalizat de autoritățile române confirmă „fără echivoc”, că drona care s-a prăbușit joi noapte la Galați este o dronă de tip Geran-2, fabricată în Federația Rusă.

Potrivit șefului statului român, concluzia anchetei se bazează pe un ansamblu de probe tehnice analizate de specialiști. Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în limba rusă „ГЕРАН-2”, iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și alte elemente constructive corespund celor întâlnite la drone Geran-2 recuperate anterior și atribuite cu certitudine Rusiei.

„Pe baza tuturor acestor elemente, ancheta concluzionează fără echivoc că fragmentele recuperate la Galați provin de la o dronă Geran-2 de proveniență rusească”, a declarat Nicușor Dan.

Raportul arată că marcajele de fabricație, inscripțiile tehnice, caracteristicile constructive și materialele utilizate urmează același proces tehnologic identificat la alte drone de acest tip analizate în ultimii ani. De asemenea, analizele fizico-chimice au confirmat prezența acelorași materiale și combustibili utilizați la aparatele din seria Geran-2.

Președintele României a calificat incidentul drept unul „deosebit de grav”, având în vedere că aparatul a lovit un bloc de locuințe, provocând răniți și pagube materiale.

„Faptul că un astfel de aparat a lovit un bloc de locuințe din România, provocând răniți și pagube materiale, este de o gravitate deosebită, iar singurul responsabil este Rusia”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului român a subliniat că protejarea cetățenilor și a teritoriului național reprezintă o obligație fundamentală a autorităților române.

„Siguranța cetățenilor români și integritatea teritoriului național sunt obligații fundamentale ale statului român și vor fi apărate cu toată fermitatea”, a declarat acesta.

Totodată, Nicușor Dan a anunțat că rezultatele anchetei vor fi transmise aliaților din cadrul NATO și Uniunii Europene.

„România va continua să acționeze împreună cu partenerii săi pentru consolidarea securității la frontiera estică a Alianței și pentru protejarea cetățenilor săi”, a precizat președintele.

La fel, Nicușor Dan a transmis că autoritățile nu vor trata cu superficialitate incidentele care afectează securitatea națională.