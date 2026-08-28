Nicușor Dan a promulgat o lege cu modificări din domeniul integrităţii, care include controversatul „amendament Fritz”

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri, 28 august, legea privind reforma Agenția Națională de Integritate (ANI). Drept efect al unui amendament introdus de Partidul Social Democrat (PSD) și inclus în lege, primarul Timișoarei, Dominic Fritz își va pierde mandatul pentru că a fost găsit în conflict de interese, notează Hot News.

„Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale”, transmite Nicușor Dan printr-un comunicat de presă.

El explică, de asemenea, că dacă nu ar fi existat riscul pierderii banilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), „ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare”.

„Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern”, adaugă șeful statului.

Legea ANI este jalon în PNRR, în valoare de 770 de milioane de euro, și trebuia să fie adoptată până la 31 august ca România să nu piardă banii.

Cum vor fi declarate averile

Proiectul legii integrității, care a fost adoptat miercuri de Senat, introduce „fișele publice privind interesele financiare”, care vor înlocui declarațiile de avere și de interese care până în mai 2025 erau publice.

Aceste fișe nu vor conține însă toate datele din declarațiile de până acum. De exemplu, în cazul în care un parlamentar are 5 apartamente, 3 terenuri și două mașini, ANI va publica în fișă doar intervalul în care se încadrează sumele cumulate ale tuturor bunurilor. Practic, niște praguri valorice care încep de la 1-25 de mii de euro, până la peste 500 de mii de euro.

Fișele nu vor arăta nici denumirea societății la care un demnitar deține acțiuni, de exemplu, țara în care are sediul societatea și modalitatea prin care au fost obținute acele participații sau acțiuni.

Ce este „amendamentul Fritz”

De asemenea, „amendamentul Fritz” care prevede că persoanele declarate în conflict de interese sau în incompatibilitate și care au primit o decizie definitivă în acest sens își vor pierde mandatele, a rămas în lege.

„Persoanelor faţă de care până la data intrării în vigoare a prezentei legi s-a constatat (în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezenței legi”, spune amendamentul introdus de Partidul Social Democrat (PSD) și trecut cu voturile Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Astfel, Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei, pentru că a fost declarat, în iunie 2026, în conflict de interese de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

De trei ori în Parlament

Prima dată când legea a intrat pe circuitul legislativ, proiectul depus de ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, prevedea că demnitarii nu trebuie să publice averile și interesele. Apoi, deputații PSD au introdus printr-un amendament, publicarea declarației de interese financiare, o combinație între declarația de avere și cea de interese.

Tot social-democrații au introdus atunci pentru prima dată amendamentul care lăsa persoanele declarate în conflict de interese sau incompatibile fără mandat.

Legea a picat în plenul Senatului cu voturile PNL, USR și AUR, iar senatorii PNL și USR au depus un nou proiect, fără „amendamentul Fritz”.

UE, chemată să intervină în cazul lui Dominic Fritz

Anterior, potrivit DW, liderii grupurilor creștin-democrat și liberal din Parlamentul European, Manfred Weber și Valerie Hayer, au cerut Ursulei von der Leyen să blocheze pentru România fonduri de redresare în valoare de 770 de milioane de euro.

Într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Manfred Weber și Valérie Hayer au solicitat suspendarea plăților din Mecanismul de Redresare și Reziliență al UE. În opinia lor, aceste fonduri ar putea „contribui în mod neintenționat la subminarea democrației din România”, scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung.

„Sub pretextul îndeplinirii unui jalon de reformă pentru Mecanismul de Redresare și Reziliență, Parlamentul României a introdus o măsură care încalcă în mod direct dreptul Uniunii Europene și reprezintă un regres grav pentru statul de drept în România”, i-au transmis luni Ursulei von der Leyen cei doi lideri politici.

Semnatarii susțin că, în momentul în care Parlamentul se pregătea să adopte, la începutul lunii august, o formă actualizată a legii privind integritatea, necesară pentru îndeplinirea unui jalon din cadrul MRR, o majoritate formată din PSD și AUR a introdus în ultimul moment „amendamentul Fritz”.

Weber și Hayer susțin că declarațiile publice ale unor lideri ai PSD și AUR indică faptul că amendamentul ar fi fost conceput special pentru a-l viza pe Dominic Fritz. Cei doi consideră situația cu atât mai îngrijorătoare cu cât Fritz este președintele USR, apreciind că aceasta ridică suspiciunea utilizării instrumentelor legislative și juridice în scopuri politice.