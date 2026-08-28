Negocierile între Ucraina și Rusia s-ar putea relua în viitorul apropiat, dar vor fi de natură tehnică, spune șeful Biroului președintelui Ucrainei

Șeful Biroului președintelui Ucrainei, Kirill Budanov, a declarat că negocierile cu Rusia s-ar putea relua în viitorul apropiat, însă acestea vor fi de natură tehnică, iar războiul nu se va opri, scrie BBC. De asemenea, el a confirmat că în timpul apropiat urmează să aibă loc un nou schimb de prizonieri de război.

„Cred că foarte curând toată lumea va asista la negocieri. Dar acestea vor viza în principal aspectele tehnice și pregătirile pentru ceva important, la care, sper, vom ajunge”, a spus Budanov, referindu-se la perspectivele continuării războiului cu Rusia.

În același timp, Budanov a afirmat că este „nerealist” să ne așteptăm la încetarea războiului „acum” sau până la sfârșitul iernii. Potrivit acestuia, războiul va continua până în momentul în care ambele părți vor fi pregătite simultan să facă un pas unul către celălalt.

„În acest moment, Ucraina este pregătită, vă spun absolut clar. Iar Federația Rusă, vorbesc ca o persoană profund implicată în proces, spune direct: „Poate că am vrea, dar nu”” a declarat acesta .

De asemenea, șeful Biroului președintelui Ucrainei a confirmat că în curând este așteptat un nou schimb important de prizonieri de război. Despre pregătirea acestuia a vorbit anterior Iana Lantratova, comisarul rus pentru drepturile omului.