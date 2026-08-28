Lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei

Treizeci și șapte de partide politice au dreptul de a participa la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, care se vor desfășura pe 15 noiembrie 2026. Comisia Electorală Centrală (CEC) a făcut publică lista acestor formațiuni.

„Conform informațiilor prezentate de către Agenția Servicii Publice, din cele 66 de partide politice înregistrate, 37 au prezentat informațiile prevăzute la art. 11, alin. (5) din Legea privind partidele politice”, a precizat CEC.

Lista completă a partidelor care au dreptul de a participa la scrutin:

1. Partidul Politic Partidul Social Democrat European

2. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

3. Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova

4. Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa-Надежда”

5. Partidul Liberal

6. Partidul Politic „Uniunea Creştin-Socială din Moldova”

7. Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”

8. Partidul Politic Partidul Verde Ecologist

9. PARTIDUL POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ

10. Partidul politic „Partidul Nostru”

11. Partidul Republican din Moldova

12. Partidul Politic „NOI”

13. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova

14. Partidul Naţional Liberal

15. Partidul Liberal Democrat din Moldova

16. Mişcarea Social – Politică a Romilor din Republica Moldova

17. Partidul Politic „Patrioţii Moldovei”

18. Partidul politic „Partidul Stînga Europeană”

19. Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova

20. Partidul Politic „Democraţia Acasă”

21. Partidul Politic Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa

22. Partidul Politic „Platforma Demnitate şi Adevăr”

23. Partidul Politic Partidul Național Conservator European

24. Partidul Politic „Partidul Acţiune şi Solidaritate”

25. Partidul Politic „Partidul Acţiunii Comune – Congresul Civic”

26. Partidul Politic „Pentru Oameni, Natură şi Animale”

27. Partidul Politic „Alianța MOLDOVENII”

28. Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”

29. Partidul Politic „Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei”

30. Partidul Politic Partidul pentru Viitorul Moldovei

31. Partidul Politic Coaliţia pentru Unitate şi Bunăstare

32. Partidul Politic Mişcarea Alternativa Naţională

33. Partidul politic Partidul Naţional Moldovenesc

34. Partidul Politic Liga Oraşelor şi Comunelor

35. Partidul Politic MIŞCAREA RESPECT MOLDOVA

36. Partidul Politic Partidul Reîntregirii Naţionale „ACASĂ”

37. Partidul Politic „Pentru Țară”.

Vineri, 28 august 2026, a început perioada electorală pentru alegerile deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei.

Campania electorală în cadrul alegerilor va începe la 16 octombrie 2026.