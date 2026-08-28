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Lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei
Treizeci și șapte de partide politice au dreptul de a participa la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, care se vor desfășura pe 15 noiembrie 2026. Comisia Electorală Centrală (CEC) a făcut publică lista acestor formațiuni.
„Conform informațiilor prezentate de către Agenția Servicii Publice, din cele 66 de partide politice înregistrate, 37 au prezentat informațiile prevăzute la art. 11, alin. (5) din Legea privind partidele politice”, a precizat CEC.
Lista completă a partidelor care au dreptul de a participa la scrutin:
- 1. Partidul Politic Partidul Social Democrat European
- 2. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
- 3. Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova
- 4. Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa-Надежда”
- 5. Partidul Liberal
- 6. Partidul Politic „Uniunea Creştin-Socială din Moldova”
- 7. Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”
- 8. Partidul Politic Partidul Verde Ecologist
- 9. PARTIDUL POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ
- 10. Partidul politic „Partidul Nostru”
- 11. Partidul Republican din Moldova
- 12. Partidul Politic „NOI”
- 13. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova
- 14. Partidul Naţional Liberal
- 15. Partidul Liberal Democrat din Moldova
- 16. Mişcarea Social – Politică a Romilor din Republica Moldova
- 17. Partidul Politic „Patrioţii Moldovei”
- 18. Partidul politic „Partidul Stînga Europeană”
- 19. Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova
- 20. Partidul Politic „Democraţia Acasă”
- 21. Partidul Politic Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
- 22. Partidul Politic „Platforma Demnitate şi Adevăr”
- 23. Partidul Politic Partidul Național Conservator European
- 24. Partidul Politic „Partidul Acţiune şi Solidaritate”
- 25. Partidul Politic „Partidul Acţiunii Comune – Congresul Civic”
- 26. Partidul Politic „Pentru Oameni, Natură şi Animale”
- 27. Partidul Politic „Alianța MOLDOVENII”
- 28. Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”
- 29. Partidul Politic „Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei”
- 30. Partidul Politic Partidul pentru Viitorul Moldovei
- 31. Partidul Politic Coaliţia pentru Unitate şi Bunăstare
- 32. Partidul Politic Mişcarea Alternativa Naţională
- 33. Partidul politic Partidul Naţional Moldovenesc
- 34. Partidul Politic Liga Oraşelor şi Comunelor
- 35. Partidul Politic MIŞCAREA RESPECT MOLDOVA
- 36. Partidul Politic Partidul Reîntregirii Naţionale „ACASĂ”
- 37. Partidul Politic „Pentru Țară”.
Vineri, 28 august 2026, a început perioada electorală pentru alegerile deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei.
Campania electorală în cadrul alegerilor va începe la 16 octombrie 2026.