„Ne pare rău pentru confuzia creată”. MMPS precizează când vor începe înscrierile pentru compensațiile la energie

Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale (MMPS) anunță că se află în plin proces de pregătire a Programului de compensații la energie pentru sezonul rece 2026–2027. Totodată, instituția precizează că înregistrările pentru compensații vor începe pe 2 noiembrie, ca și în anii precedenți, și nu pe 1 octombrie, așa cum a fost anunțat inițial.

„Ne pare rău pentru confuzia creată. Vom comunica din timp toate detaliile, astfel încât fiecare familie să știe exact când și cum poate solicita compensația”, se menționează într-un comunicat al Ministerului.

Recent, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că înscrierile pentru a beneficia de compensații pentru încălzire în sezonul rece 2026-2027 vor începe la 1 octombrie, iar procesul de înregistrare rămâne la fel ca în anii trecuți.

„Suntem în discuții și calcule ca să vedem cum să țintim mai bine gospodăriile afectate, unde să intervenim la criterii ca să scoatem în evidență familiile care vor avea cea mai mare povară să achite facturile. Pe 1 octombrie vom anunța câte gospodării vor beneficia, care va fi compensația maximă și minimă și ce buget vom avea pentru compensații”, a declarat ministra.

Anterior, premierul Vasile Tofan a anunțat că Guvernul va introduce criterii mai stricte pentru oferirea compensațiilor în sezonul rece 2026, pentru a se asigura că toate gospodăriile vulnerabile vor beneficia de ajutor. Întrebată despre aceste criterii, Natalia Plugaru a răspuns:

„Se verifică apartament, mașină, se verifică ce conturi are în bancă, se verifică de la CNAS ce prestații sociale are, deci pe lângă salariu, adică ce prestații, ajutoare, indemnizații, alocații, toate aceste lucruri. La Cadastru verificăm, mai verificăm și cu Poliția de frontieră. Dacă o persoană nu se află mult pe teritoriul țării, atunci decade, dar depinde de mai multe criterii.

(…) Anul acesta ne gândim să introducem și deținerea automobilului, dar încă sunt discuții. Nu vrem să descalificăm familia doar dacă are mașină. Vom lua în calcul doar dacă vei avea două autovehicule mai noi de cinci ani sau de șapte ani, dar să introducem și aici criterii”, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale.

Natalia Plugaru a afirmat că încă nu este clar câte gospodării vor beneficia de compensații în 2026.

„Luând în considerație impactul și prețurile care au crescut, cred că ajungem la un compromis, un consens unde nu va fi această scădere resimțită și cel puțin să păstrăm același număr de gospodării care beneficiază sau dacă va crește, va scădea, nu foarte mult.

Într-adevăr, luând în considerație deficitul bugetar pe care îl avem, politica fiscală nouă care încă nu a generat vinituri la bugetul de stat, programul de compensații este destul de costisitor pentru noi, ca și țară, pentru că doar anul trecut au fost 2,4 miliarde în cinci luni. Dar deocamdată, până la sfârșitul anului au fost aprobate doar 550 de milioane de lei”, spune ministra.

Potrivit anunțului premierului Tofan, în acest an au fost alocate 550 de milioane, iar statul încearcă să identifice bani suplimentari pentru compensații mai generoase.

În sezonul rece 2025-2026, peste 605 mii de gospodării au beneficiat de compensații pentru încălzire. Potrivit datelor prezentate atunci de Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale, 53% dintre gospodăriile beneficiare urmau să primească valoarea maximă a compensației, 23% – între 500 și 1000 de lei, iar restul – suma minimă de 500 de lei.