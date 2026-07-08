Trump anunță încetarea armistițiului cu Iranul: „Sunt niște oameni bolnavi, cruzi și predispuși la violență”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sfârșitul armistițiului cu Iranul. „Cred că s-a terminat”, a declarat el la un summit NATO, după ce Washingtonul și Teheranul au efectuat încă un atac aerian masiv în Orientul Mijlociu, scrie The Washington Post. Trump a subliniat că nu mai vrea să aibă de-a face cu guvernul iranian, spunând că este o „pierdere de timp”. „Sunt niște oameni bolnavi, cruzi și predispuși la violență”, a spus el.



Marți, 7 iulie, SUA au atacat peste 80 de ținte militare în Iran, ca răspuns la atacurile asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz. Apoi, în noaptea de 8 iulie, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a susținut că a atacat 85 de instalații militare americane, inclusiv în Bahrain și Kuweit. Trump a recunoscut că negocierile cu Iranul ar putea continua, dar și-a exprimat îndoieli serioase cu privire la eficacitatea acestora.

El a descris guvernul iranian drept „o gașcă de mincinoși”. „Aceștia sunt oameni răi și, sincer, nu vreau să-mi pierd timpul cu ei. Dacă minunații noștri negociatori vor să continue negocierile, este în regulă, dar personal nu văd rostul”, a concluzionat Trump.

Anterior, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Ghalibaf, a justificat atacurile asupra instalației americane argumentând că Washingtonul a „încălcat grav” memorandumul de înțelegere semnat la Islamabad pe 17 iunie. Potrivit lui Ghalibaf, problemele includ nerespectarea măsurilor care reglementează trecerea prin Strâmtoarea Ormuz, amenințări și atacuri împotriva Iranului, reluarea sancțiunilor petroliere și „agresiunea sionistă în Liban”. „Era intimidării și șantajului s-a încheiat. Nu duce nicăieri. Nu ne vom înclina”, a scris el în X.

Anterior, Departamentul Trezoreriei SUA a revocat licența care autoriza operațiunile cu petrol iranian. Departamentul a subliniat că atacurile Teheranului asupra navelor din Ormuz au fost „complet inacceptabile” și „vor avea consecințe”. „Iranul va beneficia doar dacă se va comporta corespunzător”, au declarat autoritățile americane.

Armistițiul de 60 de zile

SUA și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului pe 28 februarie, asasinându-l pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, și pe liderii militari în prima zi.

Acesta s-a transformat rapid într-un conflict regional care a ucis peste 7000 de oameni, majoritatea în Iran și Liban; creșterea prețurilor la energie; reînnoirea presiunilor inflaționiste și stârnirea îngrijorărilor cu privire la o criză majoră de aprovizionare cu alimente în țările în curs de dezvoltare.

Acordul în 14 puncte a prelungit un armistițiu anunțat în aprilie cu încă 60 de zile, inclusiv în Liban, pentru a permite celor două părți să negocieze un armistițiu final.