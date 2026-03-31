NASA pregătește zborul misiunii Artemis II spre Lună. „Prognoza pentru ziua lansării arată o probabilitate de 80% de condiții meteorologice favorabile”

Numărătoarea inversă pentru zborul de testare al misiunii Artemis II este în desfășurare la Centrul Spațial Kennedy al agenției din Florida, membrii echipei de lansare au ajuns la consolele lor din interiorul Centrului de Control al Lansărilor Rocco Petrone, scrie NASA.

Artemis II este prima misiune spre Lună cu echipaj uman al NASA în peste 50 de ani. Astronauții NASA Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, și astronautul Agenției Spațiale Canadiene (CSA) Jeremy Hansen vor zbura cu capsula spațială Orion într-o misiune de 10 zile în jurul Lunii și înapoi pe Pământ. Astronauții se află în carantină din 20 martie.

Cu numărătoarea inversă oficial în curs de desfășurare, inginerii pornesc hardware-ul de zbor, verifică legăturile de comunicație și pregătesc sistemele criogenice ale rachetei pentru secvența precisă de alimentare necesară pentru a încărca sute de mii de galoane de hidrogen lichid și oxigen lichid super-răcit, scrie NASA.

„NASA și ofițerii meteorologici de la racheta spațială Delta 45 a Forțelor Spațiale Americane continuă să acorde o atenție deosebită condițiilor meteorologice înainte de operațiunile de încărcare. Prognoza meteo pentru ziua lansării arată o probabilitate de 80% de condiții meteorologice favorabile, principalele preocupări fiind acoperirea cu nori și potențialul de vânturi puternice în zonă. Echipele vor continua să monitorizeze vremea”, se arată în comunicat.

Misiunea Artemis II este concepută ca o etapă de lansare pentru programul Artemis și va testa, pentru prima dată, sistemele de susținere a vieții ale navei spațiale Orion în spațiu, cu astronauți la bord. Echipajul nu va aseleniza (ateriza pe suprafața Lunii, n. red.) în timpul misiunii Artemis II, ci va zbura într-o buclă în jurul acesteia, pe un curs cunoscut sub numele de „traiectorie de întoarcere liberă”.

Aceasta este o traiectorie care transportă capsula Orion în spațiul lunar și pe o cale directă înapoi către Pământ, pentru a evita necesitatea oricăror porniri majore ale motorului Orion după cea de injecție translunară, care o va plasa pe un curs spre Lună.

NASA planifică sprima aselenizare a programului Artemis prin misiunea Artemis 4 în 2028. Începând cu misiunea Artemis 5, NASA speră să înceapă să pună bazele unei prezențe pe Lună permanente până în anii 2030, cu habitate, rovere și module de aselenizare cargo obișnuite pentru a stabili un avanpost susținut pe suprafața Lunii.