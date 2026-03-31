R. Moldova a importat 575 tone de benzină și peste 1276 tone de motorină. Pentru câte zile există stocuri de carburanți?

Stocurile de carburanți la data de 30 martie au constituit 17 zile de consum pentru benzină, 16 zile pentru gaze petroliere lichefiate și 7 zile de consum de motorină, a informat Ministerul Energiei. Astăzi au fost importate aproape 575 tone de benzină și peste 1276 tone de motorină.

Anterior, autoritățile au decis să permită companiei „Lukoil”, vizată de sancțiuni americane, să folosească resurse financiare pentru aprovizionarea cu carburanți a rețelei sale de benzinării din R. Moldova. Măsura are scopul de a asigura accesul populației la carburanți, în condițiile în care rețeaua de stații a companiei are o pondere importantă pe piață, a scris Europa Liberă. CNMC a precizat că „Lukoil-Moldova” va putea efectua tranzacții exclusiv pentru achiziția de produse petroliere de pe piața locală destinate vânzării în propria rețea.

Potrivit autorităților, stațiile de alimentare cu carburanți nu au voie să refuze alimentarea autoturismelor, însă pentru comercializarea produselor petroliere în canistre și recipiente mobile este aplicată o limită de 20 de litri de persoană.

Potrivit Hotărârii de Guvern aprobată pe 26 martie, la calculul prețului maxim de comercializare cu amănuntul a motorinei de tip standard, Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică va aplica, pe durata stării de urgență, valoarea medie a cotației medii FOB Med Italy, pentru 7 zile anterioare și nu pentru 14 zile.

Ce înseamnă starea de urgență în sectorul energetic?

Din data de 25 martie, în R. Moldova a intrat în vigoare starea de urgență în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile. Măsura a fost luată după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei, inclusiv aflate în proprietatea Moldovei, care au afectat și Linia electrică Vulcănești–Isaccea, a informat Ministerul Energiei.

Conform autorităților, scopul stării de urgență este asigurarea continuității livrării energiei și evitarea „unor crize mai grave”.

Printre măsurile și intervențiile enunțate de autorități se numără: coordonarea rapidă între instituții, verificarea surselor alternative de energie, intervenție rapidă în caz de risc, economisire a energiei în orele de vârf (07:00 – 11:00 dimineața și 18:00 – 23:00 seara), protejarea serviciilor vitale (apă, energie, sănătate, ordine publică și servicii sociale) și reducerea impactului deconectărilor.

La fel, Ministerul Energiei că starea de urgență implică și un „impact asupra populației: posibile măsuri de economisire a energiei, ajustări în consum sau furnizare, decizii rapide ale autorităților și accent pe consum responsabil”.

Pe 28 martie Linia electrică aeriană de 400 kV Isaccea – Vulcănești a fost reparată integral după avariile provocate de atacurile Federaţiei Ruse cu drone asupra infrastructurii energetice din regiunea de sud a Ucrainei.

Potrivit Ministerului Energiei, lucrările au fost finalizate cu succes astăzi de către partea ucraineană, iar linia a fost testată sub tensiune, confirmând funcționarea în condiții de siguranță și stabilitate.