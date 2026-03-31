Conturi PSB și „NU” la referendum: Două persoane din raionul Drochia au fost condamnate pentru corupere electorală

Două persoane din raionul Drochia au fost condamnate pentru corupere electorală în cadrul alegerilor prezidențiale din 2024 și a referendumului republican din aceeași perioadă, informează Procuratura Generală (PG). Sentințele nu sunt definitive și pot fi atacate la Curtea de Apel.

În primul caz, conform oamenilor legii, pe parcursul lunii octombrie 2024, inculpata, în vârstă de 26 de ani, în raionul Drochia, dar și în alte unități administrativ-teritoriale, cu scopul coruperii electorale, având rol de executor, de comun cu alte persoane ale căror identitate se află în proces de stabilire, a oferit bani pentru a determina un alegător cu vârsta de 69 de ani să își exercite dreptul electoral în favoarea unei formațiuni politice concrete și pentru votul „NU” în cadrul referendumului.

Femeia a instalat pe dispozitivul electronic al alegătorului aplicația PSB (Promsvyzbank) cu deschiderea conturilor și depunerea în conturile respective a mijloacelor bănești în sumă de 10 mii de lei, bani pe care în luna februarie 2025, i-a ridicat personal și transmis alegătorului ca recompensă pentru acordarea votului viciat.

Examinarea cauzei penale date în fond a avut loc în perioada octombrie 2025 – martie 2026 în Judecătoria Drochia sediul Central, care a și pronunțat sentința. Inculpata a primit o amendă în valoare de 37500 lei.

În al doilea caz, a fost condamnată o femeie în vârstă de 60 de ani, care cu același scop infracțional, i-a trimis unui alegător în vârstă de 40 de ani, bani în sumă de 30 de mii de ruble rusești (circa 6500 de lei, n. red.) prin intermediul aplicației PSB.

Inculpata a fost condamnată la amendă penală în mărime 50 de mii de lei, fiind încasate și cheltuieli judiciare în sumă de 3640 lei.