CEC va propune Curții Constituționale validarea mandatului unei noi deputate PAS. Cine îl va înlocui pe Nicolae Botgros?

Comisia Electroală Centrală (CEC) va propune Curții Constituționale validarea mandatului de deputat pentru Silvia Bondarenco, de pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Aceasta ar urma să preia mandatul de deputat deținut anterior de Nicolae Botgros.

„Vacanța mandatului a survenit urmare a cererii de demisie depusă de Nicolae Botgros, ales pe lista PAS. Comisia va propune Curții Constituționale de a declara ales și de a valida mandatul de deputat al candidatului supleant Silvia Bondarenco, de pe lista aceluiași partid”, a precizat CEC.

Silvia Bondarenco vine din Zăicani, Rîșcani. Aceasta este licențiată a Universității Pedagogice din Tiraspol.

Din 1994 și până în 2022 aceasta a activat ca profesoară de matematică și fizică, I.P. „Liceul Teoretic cu Profil Arte Mihail Berezovschi”, din 2006 ocupând și funcția de director adjunct.

Din 2022 și până-n prezent ocupă funcția de Șefă a Centrului Multifuncțional Rîșcani, Agenția Servicii Publice.

Nicolae Botgros și-a depus mandatul de deputat pe 27 martie. Acesta a ales să rămână în calitate de director artistic al orchestrei „Lăutarii”.

Întrebat de ce acesta a luat această decizie, Botgros a zis că „motivul nu este unul foarte complicat”.

„Este clar ca bună ziua, unde este arta, unde este politica, este departe una de alta. Nu vreau să-mi pierd ceea ce am mai scump și pentru ce am lucrat mai mult de 50 de ani. A fost un act mare de a lucra 50 de ani în cultură și acum să pierd tot acest lucru, fiind în politică”, a afirmat artistul pentru ZdG.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie, Botgros se afla al 11 pe lista candidați PAS la funcția de deputat în parlament.

„Eu socotesc că ceea ce procedez eu astăzi, este un pas foarte valoros, pentru ca pe data de 28 septembrie, să ne alegem pasul cel mai corect, ca să ajungem acolo unde trebuie să ajungem. Am văzut și știm cum trăiește lumea în Uniunea Europeană, și de aceea, vrem să aducem Europa acasă, să trăim frumos, să putem face lucruri minunate”, a declarat Botgros când a anunțat că va candida la funcția de deputat.

TV8.md scria că înaintea ședinței solemne de deschidere a sesiunii de primăvară 2026, Nicolae Botgros a declarat că rămâne în Parlament „până îl vor duce cu picioarele în partea cealaltă” și că singura funcție pe care o deține este cea de legislator.

Totuși, pe 12 martie, Agora scria că deputatul PAS nu se simte pe deplin în largul său în Parlament, iar scena și orchestra sunt locul unde se regăsește cu adevărat.

Recent, Botgros a fost subiectul unei anchete publicate de RISE Moldova. Asociației „Lăutarii” i-a fost oferit un teren pentru construcția unui „centru internațional folcloric”. Ulterior, i s-a mai permis să ridice și „spații locative destinate motivării și susținerii tinerelor talente”. Ancheta arată că ceea ce pe hârtie s-a numit „centru socio-cultural” s-a dovedit a fi un bloc locativ. Iar beneficiarii construcției nu au nicio legătură nici cu „Lăutarii” lui Nicolae Botgros, nici cu domeniul artelor.

La scurt timp după parlamentarele din septembrie 2025, în urma cărora Nicolae Botgros a ajuns deputat pe lista partidului de guvernare, Cristian Rizea l-a acuzat că „Primăria i-a dat un teren să facă un centru cultural-artistic pentru copii. I l-a dat gratuit. (…) Și ce credeți că a făcut (Nicolae) Botgros, deputat acum? A făcut blocuri. S-a înhăitat cu un derbedeu și ăla a trântit vreo patru-cinci blocuri pe terenul ăla, i-a dat și lui câteva apartamente”.

În realitate, terenul nu a fost alocat de primărie, iar Botgros nu a primit niciun apartament. Cel puțin nu direct. În schimb, „Lăutarii”, o asociație obștească la care actualul deputat este președinte, a obținut un bloc întreg de aproape 1 500 de metri pătrați.