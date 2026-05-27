Modificări legislative susținute de Guvern: ANRE ar putea să aplice temporar mecanisme flexibile de calcul a prețurilor plafon la benzină și motorină în perioade de criză

Guvernul a susținut, astăzi, mai multe modificări legislative menite să reducă riscurile de perturbare a aprovizionării cu carburanți și să eficientizeze gestionarea capacităților de racordare la rețelele electrice, se arată în comunicatul de presă emis de Executiv.

Un proiect de lege, avizat pozitiv în ședința Cabinetului de miniștri, vizează consolidarea mecanismelor de intervenție ale statului în situații de alertă sau criză energetică. Documentul propune măsuri care să permită o reacție mai rapidă a autorităților și operatorilor pieței în cazul unor perturbări ale importurilor sau fluctuațiilor majore ale prețurilor la carburanți.

Conform sursei citate, printre principalele prevederi se numără posibilitatea ca Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) să aplice temporar mecanisme flexibile de calcul a prețurilor plafon la benzină și motorină în perioade de criză. Astfel, autoritatea de reglementare ar putea modifica perioada de referință utilizată la calcularea prețurilor (de ex. 7 în loc de 14 zile) sau utiliza cotații alternative pentru produsele petroliere, pentru a reflecta cu promptitudine în prețul final evoluțiile de pe piață și a reduce riscul unor dezechilibre, notează Guvernul.

„Proiectul prevede, de asemenea, simplificarea procesului logistic de aprovizionare cu carburanți. Astfel produsele petroliere importate ar putea fi livrate direct către stațiile de alimentare, fără obligativitatea tranzitării exclusive prin depozite petroliere. Măsura va reduce timpii de livrare, va evita supraîncărcarea infrastructurii de stocare și va contribui la prevenirea penuriilor în perioade de consum ridicat sau dificultăți de import. Suplimentar, Ministerul Energiei a propus completarea proiectului de lege cu o prevedere în scopul prevenirii blocării capacităților disponibile din rețelele electrice. Necesitatea acestei măsuri este justificată prin faptul că unii participanți la licitațiile pentru proiecte energetice au rezervat, prin avize de racordare, capacități de rețea mai mari decât cele propuse efectiv în cadrul licitațiilor, fără a implementa ulterior proiectele respective. Această practică a condus la ocuparea nejustificată a capacităților de rețea disponibile”, se menționează în comunicatul de presă.

Guvernul scrie că măsurile sunt necesare pentru evitarea blocării accesului investitorilor la rețea, „pentru a nu crea tratament discriminatoriu între solicitanți și pentru asigurarea utilizării mai eficiente a infrastructurii electroenergetice”.