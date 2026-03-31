Moartea Liudmilei Vartic: avocatele mamei cer investigarea cazului inclusiv ca omor

Într-o declarație publică, avocatele mamei Liudmilei Vartic, Violeta Gașițoi și Gabriela Kornacker susțin că această cauză trebuie investigată de oamenii legii inclusiv din perspectiva infracțiunii de omor, „nu limitată prematur la ipoteza de suicid”.

„Statul are obligația de a desfășura o anchetă reală, completă și serioasă, nu una formală sau superficială. În acest caz concret, din informațiile existente și declarațiile autorităților nu este clar dacă victima s-a sinucis, ei merg pe faza de suicidere, sau a fost împinsă, determinată, ajutată să cadă, de aceea cauza trebuie investigată inclusiv din perspectiva unei infracțiuni de omor, nu limitată prematur la ipoteza de suicid, aceasta este opinia noastră”, a declarat avocata Violeta Gașițoi.

Totodată, Gașițoi a informat că a fost depusă anterior o cerere de exhumare, la acest moment nu cunosc dacă a fost examinată sau soluționată, din acest motiv a mai fost depusă o solicitare oficială pentru a obține un răspuns în acest sens.

„Nu vom face publică strategia noastră de apărare, acțiunile viitoare sau probele pe care le admnistrăm, pentru că ar permite persoanelor vizate să își adapteze comportamentul și poziția de apărare, ar putea duce la influențarea martorilor sau la alterarea probelor și foarte important, ar crea riscul ca probele să fie contestate și excluse ulterior din instanța de judecată, ceea ce nu este în interesul victimei. Noi nu putem face justiție prin declarații publice, noi trebuie să construim un dosar solid, admisibil în instanță. Dacă vom face publice probele din dosar, am deschide calea legală pentru ca acestea să fie contestate, invalidate sau excluse, iar acest lucru ar putea compromite întregul caz. Vom informa publicul doar atunci când cererile noastre sunt respinse, nu se răspunde în termen sau când este necesară o reacție publică pentru a proteja legalitatea procedurilor”, a explicat avocata victimei, Violeta Gașițoi.

Pe 30 martie, Procuratura Generală (PG) a venit cu câteva precizări despre evoluția urmăririi penale în cauza penală. Astfel, va fi dispusă efectuarea expertizei psihologico-psihiatrice post mortem în privința Liudmilei Vartic, decedată pe 3 martie prin sinucidere, ca urmare a pretinselor acțiuni de violență în familie, determinat de comportamentul abuziv și presiunile exercitate de către soț.

Detalii despre moartea Liudmilei Vartic

Mamă a două fetițe, Liudmila a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut în gol de la etajul 11 al unei clădiri din capitală, unde locuia împreună cu mama sa. Cazul este tratat de poliție drept suicid. La Hîncești, despre moartea femeii s-a aflat abia după ce a fost înmormântată. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe postări în care soțul femeii, Dumitru Vartic, era acuzat că și-ar fi abuzat partenera, fapt care ar fi condus-o la suicid. Poliția a pornit două procese penale în acest caz, iar Dmitri Vartic, care și-a depus demisia pe 9 martie, are statut de bănuit în dosarul privind decesul soției sale, Liudmila Vartic.

Joi, 12 martie, într-o primă reacție, venită după mai multe zile de tăcere, Dmitri Vartic a negat acuzațiile de violență în familie, afirmând că soția sa, citez, „s-a confruntat de mai mult timp cu probleme grave de sănătate și stări depresive” și că nu ar fi beneficiat de îngrijiri medicale specializate.

Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Lupan, a anunțat în cadrul emisiunii În profunzime de la PRO TV din 12 martie că cazul decesului Liudmilei Vartic se examinează prin prisma Codului penal, articolul ce se referă la violența în familie cu determinare la sinucidere.

Pe 17 martie, Dmitri Vartic a anunțat că a depus o plângere la Inspectoratul de Poliție Hîncești în legătură cu „răspândirea repetată și pe scară largă a multiplelor informații false și defăimătoare la adresa mea”.