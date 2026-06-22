Minoră de 12 ani, dispărută după ce a plecat de acasă. Poliția cere ajutorul cetățenilor

Oamenii legii solicită sprijinul cetățenilor pentru localizarea unei minore dispărute. Fata de 12 ani, din satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul, a plecat de la domiciliu în dimineața zilei de luni, 22 iunie, și, până în prezent, nu a revenit, a scris Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit informațiilor preliminare, minora s-ar fi deplasat cu un microbuz și ar fi coborât în Chișinău, în zona Gării de Sud.

Semnalmente:

Înălțime: aproximativ 1,65- 1,70 m

Constituție: medie

Păr: blond

Ochi: căprui

În momentul dispariției era îmbrăcată cu blugi albaștri și încǎlțatǎ cu adidași albi.

Dacă ați văzut-o sau dețineți orice informație care poate ajuta la localizarea acesteia, oamenii legii îndeamnă să apelați imediat la numărul 079 984 076 sau la 112.