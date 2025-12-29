Ministrul Justiției își va exercita calitatea de membru al CSP până în 2028. A fost extins termenul-limită pentru evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor

Astăzi, 29 decembrie, 54 de deputați au votat proiectul de lege în lectura a doua prin care a fost extinsă perioada de tranziție în care ministrul Justiției exercită calitatea de membru de drept în Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) până la data de 1 ianuarie 2028.

Autorii proiectului menționează că acest lucru este necesar pentru a asigura stabilitatea şi predictibilitatea procesului de reformă, fără a modifica însă echilibrul constituțional al raporturilor dintre puterea executivă, puterea legislativă şi sistemul organelor procuraturii. Totuși, potrivit unui amendament semnat de deputații Veronica Roșca și Igor Chiriac, ministrul Justiției nu va participa la examinarea contestațiilor împotriva Colegiului de disciplină și etică, precum și la examinarea cauzelor disciplinare împotriva procurorului general, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament.

Modificările legislative se mai referă la procesul de evaluare externă. Lista subiecților a fost completată cu o categorie nouă – judecătorii din cadrul Colegiului specializat anticorupție al Judecătoriei Chișinău şi candidații la funcția de judecător din cadrul acestui colegiu. De asemenea, s-a propus extinderea termenului-limită pentru evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor până la 31 august 2026.

La fel, conform noilor reglementări, actele normative ale Consiliului Superior al Magistraturii și ale Consiliului Superior al Procurorilor vor fi publicate în Monitorul Oficial. Totodată, anunțurile despre suplinirea funcțiilor de judecător nu vor mai fi publicate în Monitorul Oficial. Potrivit legislației, acestea se publică în mass-media și pe pagina web a CSM. Proiectul de lege mai propune actualizarea denumirii Agenției Informaționale de Stat „Moldpres”, care anterior a fost reorganizată. Iar noua denumire a Agenției Informaționale Juridice va fi Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească.