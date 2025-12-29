Cei patru moldoveni blocați în Refugiul Călțun, din Argeș, au fost salvați

Cei patru cetățeni ai R. Moldova, blocați în Refugiul Călțun, din Munții Făgăraș, din cauza condițiilor meteo severe, au fost salvați, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE), transmite Moldpres.

Potrivit informațiilor oferite de Ambasada Republicii Moldova la București, cetățenii au fost preluați de salvatori și conduși în siguranță la automobilul cu care se deplasau. Autoritățile subliniază că toți cei patru moldoveni sunt în stare bună și nu au suferit vătămări.

Ministerul precizează că operațiunea s-a desfășurat fără incidente, iar cetățenii au beneficiat de asistență completă pe tot parcursul intervenției.

Potrivit Salvamont Argeș, grupul de moldoveni a rămas blocat din cauza condiților meteo încă ieri, pe 28 decembrie, însă intervenția de evacuare nu a fost posibilă duminică, întrucât zona montană a județului Argeș se află sub avertizare meteo cod roșu de vreme extremă până luni dimineață, la ora 10:00.

Astfel, operațiunea a fost efectuată azi, 29 decemebrie, dimineața. În sprijin a fost trimisă din Pitești o echipă formată din cinci salvatori montani, dotați și echipați pentru o intervenție în condiții de vreme extremă. Salvamont avertiza că în zonă erau înregistrate rafale de vânt de până la 130 km/h, transport de zăpadă și temperaturi foarte scăzute.