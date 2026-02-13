Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a oferit detalii despre mărimea și perioada debursării următoarei tranșe din Planul de creștere al UE pentru Moldova

Următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Moldova va avea o valoare de 168 de milioane de euro, iar debursarea acesteia este planificată pentru sfârșitul lunii februarie – începutul lunii martie a acestui an. Detaliile au fost oferite de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul unui interviu oferit Moldpres.

Ministrul Finanțelor a subliniat că Planul de Creștere al Uniunii Europene reprezintă „o oportunitate importantă pentru R. Moldova”. Fondurile includ granturi și asistență tehnică, precum și împrumuturi avantajoase, cu dobânzi mici și termene lungi de rambursare, a spus Gavriliță.

„Aceste resurse vor fi folosite pentru reforme și investiții, vizând modernizarea economiei, sprijinirea mediului de afaceri, dezvoltarea infrastructurii, creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea serviciilor publice”, a afirmat ministrul Finanțelor.

Oficialul a punctat că, până în prezent, în cadrul Facilității de reformă și creștere au fost efectuate debursările aferente pre-finanțării în sumă de 270 milioane de euro, în iunie 2025 – destinate pregătirii și demarării reformelor prioritare, precum și tranșei în valoare de 18,9 milioane de euro, în septembrie 2025.

Asistența financiară aferentă Planului de creștere pentru Moldova este acordată pe parcursul a trei ani, 2025-2027. Din total asistență, aproximativ 385 milioane de euro sunt granturi (ajutor nerambursabil, care nu este inclus în bugetul de stat și nu este administrat de Guvern) care vor fi acordați sub formă de asistență tehnică, iar circa 1,5 miliarde de euro sunt împrumuturi cu dobândă mai mică, comparativ cu condițiile generale ale pieței, și termeni favorabili de rambursare (maturitatea până la 40 de ani, inclusiv perioada de grație de până la 10 ani).

Mijloacele financiare aferente împrumutului vor fi acordate sub formă de suport bugetar, preponderent pentru implementarea măsurilor de reformă și propulsarea investițiilor, iar cel puțin 25% vor fi direcționate către cofinanțarea proiectelor investiționale finanțate de instituțiile financiare internaționale.