Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că persoanele sale apropiate primesc „sistematic mesaje text cu caracter hărțuitor”. Ministrul a punctat că, dacă aceste practici vor continua, va depune o plângere penală.

Dorin Junghietu a punctat că începând cu 14 februarie 2026, Codul penal al Republicii Moldova incriminează hărțuirea prin Articolul 169¹ – Acte de persecuție. „Le sugerez să citească cu mare atenție articolul respectiv din Codul Penal”, a scris ministrul.

Conform articolului din Codul Penal la care a făcut referire Dorin Junghietu, actele de persecuție sunt: Persecutarea în mod sistematic a unei persoane căreia i s-a cauzat o stare de anxietate, frică pentru siguranța proprie ori a rudelor apropiate, fiind constrânsă să își modifice conduita de viață, săvârșită prin:

a) urmărirea persoanei, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale sau al rețelelor de comunicații electronice;

b) supravegherea locuinței persoanei, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de către aceasta;

c) contactarea sau încercarea de a contacta prin orice mijloc sau prin intermediul altei persoane, se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 750 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 180 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani.

(2) Aceleași acțiuni săvârșite asupra unui membru de familie se pedepsesc cu amendă în mărime de la 600 la 1000 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani.