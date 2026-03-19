R. Moldova găzduiește, în premieră, reuniunea privind Carta Socială Europeană. La eveniment vor fi semnate două acorduri

R. Moldova găzduiește, în premieră, Conferința la nivel înalt privind drepturile sociale – Carta Socială Europeană. Evenimentul are loc astăzi, 19 martie, la Chișinău, în contextul președinției R. Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei.

La reuniune sunt așteptate aproximativ 50 de delegații oficiale. Conferința va fi deschisă de secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Alain Berset a ajuns la Palatul Republicii, unde a fost primit de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

În marja evenimentului, la Chișinău vor fi semnate două acorduri: Acordul de securitate socială cu Ucraina și un acord de sprijin pentru implementarea reformei „RESTART” cu Republica Cehă.

Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, finanțarea proiectului rămâne asigurată, în mare parte, printr-un grant nerambursabil oferit de Agenția Cehă pentru Dezvoltare. Contribuția părții moldovenești este una instituțională, fără a implica transferuri financiare sau alocări suplimentare din bugetul public național. Aceasta acoperă, printre altele, cheltuieli pentru spații și utilități, suport logistic pentru instruiri, cheltuieli de transport pentru participanți și deplasări ale experților cehi, se arată în comunicat.

R. Moldova a ratificat Carta Socială Europeană revizuită la 8 noiembrie 2001 și a acceptat prevederi suplimentare în august 2024. În prezent, R. Moldova a acceptat 71 din cele 98 de paragrafe ale Cartei.