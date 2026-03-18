Controlul judiciar în privința lui Ion Creangă, judecat pentru trădare de patrie, a fost prelungit. Procurorul spune că n-au fost prezentate acte medicale care să justifice absența inculpatului de la ședință. Avocat: „Medicii sunt speriați”

Măsura preventivă de liberare provizorie sub control judiciar a fost prelungită cu încă 60 de zile în privința fostului șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, judecat într-un dosar de trădare de patrie. Decizia a fost luată de magistratul de la Judecătoria Chișinău, Veaceslav Cernalev, în cadrul ședinței de judecată din 18 martie. Aceasta s-a desfășurat din nou în absența inculpatului, care invocă probleme de sănătate.

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, procurorul de caz, Dumitru Ștefîrță, a precizat că judecătorul a menținut obligațiile impuse anterior lui Ion Creangă, inclusiv interdicția de a părăsi municipiul Chișinău. Procurorul a subliniat că, la ședința de astăzi, 18 martie, apărarea n-a prezentat documente medicale care să confirme în mod „cert” imposibilitatea inculpatului de a se prezenta în instanță.

„La ședința următoare, avocații urmează să prezinte acte confirmative. (În ședința de astăzi, 18 martie, n.r.) au prezentat niște acte, dar din acestea nu rezultă cert că poate sau nu poate (să se prezinte la ședințe, n.r.”, a declarat procurorul pentru ZdG.

De cealaltă parte, Iuri Florea, avocatul lui Ion Creangă, insistă că medicii „nu pot da o apreciere” dacă clientul său poate să participe sau nu la ședințele de judecată, susținând că „medicii pur și simplu sunt speriați”.

Potrivit apărătorului, starea de sănătate a clientului său este „nesatisfăcătoare”.

„Dumnealui circula. Câteodată are nevoie să iasă din municipiul Chișinău (…). Dumnealui nu poate să se prezinte în ședință din motive de sănătate. Am prezentat astăzi un certificat (medical, n.r.) (…). Medicul pune diagnoza, iar în baza diagnozei sunt protocoale medicale care stabilește cât timp bolnavul se află în concediu medical. Ei (procurorii, n.r.) solicită ca medicul să scrie că el nu poate participa la ședința de judecată, dar nu este de competența medicului să scrie astfel (…). Am înțeles că a fost vizitat deja și medicul. Medicii pur și simplu sunt speriați (…). În acest caz este necesară o expertiză medico-legală prin care să fie stabilit acest fapt (…)”, a spus avocatul.

Următoarea ședință de judecată este stabilită pentru data de 3 aprilie, adică peste două săptămâni.

Detalii despre ședința din 17 martie

La începutul lunii martie, procurorul Dumitru Ștefîrță a depus un demers prin care a solicitat instanței prelungirea măsurii preventive – liberarea provizorie sub control judiciar în privința inculpatului, întrucât măsura urmează să expire pe 20 martie. Demersul urma să fie examinat în ședința din 17 martie, însă a fost amânat pentru ca apărătorul inculpatului să poată prezenta o cerere de examinare în absența clientului său, precum și un certificat medical actualizat.

În ședința din 17 martie, Creangă nu s-a prezentat în instanță, invocând motive de sănătate. Avocatul Iuri Florea a declarat că starea de sănătate a acestuia „este foarte precară”, subliniind totodată că acesta se declară în continuare nevinovat.

„(…) Dumnealui a avut o intervenție chirurgicală legată de cancer (…). Eu trebuia să mă prezint în instanța de judecată ca să nu întârzii, dar dumnealui se afla la medic (…). Eu socot că este inuman pur și simplu (despre cererea de aducere silită a inculpatului, n.r.). Nu este vina inculpatului că dosarul se reia de la zero (…). O să participați mai departe în ședință și o să vedeți toate probele. În prezent, el se consideră nevinovat și se stăruie să dovedească toate lucrurile în instanța de judecată. El desigur că o să vină, dar în prezent nu poate fizic”, a declarat avocatul.

De cealaltă parte, procurorul Dumitru Ștefîrță crede că s-ar încerca tergiversarea dosarului.

„În prezent, n-avem o probă, un înscris medical care să confirme imposibilitatea participării inculpatului la ședința de judecată. Eu am invocat acest argument pentru ca apărarea să aibă posibilitatea să-l dezbată, iar atâta timp cât nu l-a combătut, respectiv mergem pe prezumția că dumnealui se simte bine. Dacă se reacționa cu bună-credință, sunt oportunități de examinare în lipsă (…). Asta este evident (despre tergiversare, n.r.). Asta s-a văzut și la judecătorul precedent, când în ultimele trei ședințe dumnealui nu s-a prezentat (…)”, a mai spus procurorul în ședința din 17 martie.

Dosarul lui Creangă, reluat de la zero

La aproximativ un an și jumătate de la trimiterea în judecată a fostului șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, dosarul în care este inculpat pentru trădare de patrie a fost repartizat unui alt judecător, iar examinarea a fost reluată de la început. Potrivit datelor consultate de ZdG, judecătorul Veaceslav Cernalev este cel care a preluat cauza examinată până acum de Arina Ialanji, care și-a dat demisia înainte de a-i fi evaluată integritatea financiară și etică.

Veaceslav Cernalev a fost numit judecător la Judecătoria Chișinău în ianuarie 2019. Anterior, a activat mai mulți ani ca procuror. Potrivit organelor de drept, de-a lungul timpului, Ion Creangă ar fi avut mai multe întrevederi la Chișinău cu angajatul Ambasadei Ruse în R. Moldova, Dmitri Kelov, căruia i-ar fi transmis diverse informații, inclusiv despre măsurile de consolidare a apărării militare a țării, despre situația din stânga Nistrului și cooperarea R. Moldova cu alte state în domeniul securității.

Ion Creangă a fost reținut în iulie 2024 în timpul unei întâlniri cu rusul Dmitri Kelov. Potrivit RISE Moldova, pe podea au fost găsiți 500 de dolari, iar în apartamentul său – alți 1 100 de dolari. În geanta diplomatului rus se afla proiectul Strategiei naționale de apărare a Moldovei pentru 2024–2034. Procurorii susțin că banii i-ar fi fost dați lui Creangă în schimbul informațiilor. Creangă respinge acuzațiile și afirmă că bancnotele erau destinate unei călătorii la copiii săi din Viena.