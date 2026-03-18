Cazul contrabandei cu armament de la Leușeni-Albița: cinci persoane, aflate în arest preventiv. La ce etapă se află dosarul penal

Cinci persoane sunt învinuite în dosarul camionului cu armament depistat la punctul de trecere Leușeni–Albița, în luna noiembrie 2025. Acestea se află în continuare în arest preventiv, potrivit unui răspuns oferit de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

ZdG a întrebat PCCOS la ce etapă se află dosarul penal privind contrabanda cu armament, depistat în acum patru luni la vama Leușeni-Albița și ce acțiuni au întreprins procurorii.

„Dosarul penal este în stadiu avansat de investigare. Acum, urmează să fie prezentate rezultatele expertizei informaționale (a telefoanelor mobile), precum și cele dispuse de partea română în privința obiectului contrabandei, în cadrul echipei comune de investigații formate cu procurorii PCCOCS. Aceste două rezultate urmează să fie coraportate, așa cum prevede Codul de procedură penală, pentru stabilirea exactă a împrejurărilor comiterii infracțiunii și tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate. Cei cinci învinuiți sunt investigați în continuare în stare de arest, aplicat la solicitarea procurorilor PCCOCS. Între timp, sunt investigate și alte aspecte ale infracțiunii de contrabandă, pentru tragerea la răspundere și a altor complici”, se arată în răspunsul oferit de purtătorul de cuvânt al PCCOCS, Emil Gaitur.

La 26 noiembrie, șeful Inspectoratului General al Poliției IGP, Viorel Cernăuțeanu, a anunțat despre reținerea celei de-a patra persoane în cauza penală, care ar fi avut rolul de organizator.

„O mare parte dintre cei implicați sunt cetățeni ai R. Moldova, iar alții au fie cetățenie străină, fie dublă cetățenie”, a menționat atunci Cernăuțeanu, făcând declarații pentru presă.

Pe 22 noiembrie, PCCOCS a comunicat că brokerul, conducătorul firmei de transport și administratorul companiei care ar fi comandat încărcătura, învinuiți de contrabandă cu arme, muniții și dispozitive militare spre România, au fost plasați în arest pentru 30 de zile.

Șoferul camionului, cetățean al R. Moldova, a fost reținut de autoritǎțile din România, care au ridicat şi marfa de contrabandă, au spus procurorii.

În jurul orei 1:30, pe 20 noiembrie, un cetățean al R. Moldova a ajuns la punctul de frontieră la volanul unui camion cu remorcă de tip container. În actele prezentate vameșilor, conform surselor ZdG, figura o încărcătură descrisă drept „elemente metalice”.

ZdG a dezvăluit că firma care ar fi gestionat tranzitul acestor bunuri este Societatea Comercială „S.P.-SOLAR SISTEM” SRL, înființată în 2004. Potrivit datelor publice, compania are trei angajați și este administrată de Victor Procudin. Fondatori sunt Veaceslav Pîrvu (90%) și Ninel Basailov (10%).

Directorul companiei de transport Veaceslav Pîrvu a fost adus în fața magistraților sâmbătă, 22 noiembrie. Întrebat de jurnaliști unde urma să fie dus armamentul și de unde a fost încărcat, acesta a răspuns: „Oameni buni, v-au aruncat niște oase, căutați carnea”.

Pe 20 noiembrie, un camion cu remorcă care ar fi avut muniție de război a fost oprit când încerca să intre în România pe la vama Albița. Transportul ar fi urmat să ajungă în Israel, iar la volan s-ar fi aflat un cetățean din R. Moldova. Poliția Română a precizat că în el se aflau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone.

Pe caz, organul de urmărire penală a Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, a pornit urmărirea penală pentru introducerea sau scoaterea de pe teritoriul R. Moldova – atât prin locuri stabilite pentru control vamal, cât și prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal – prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale, a armelor și munițiilor interzise în circuitul civil sau supuse autorizării, a componentelor esențiale ale armelor de foc, a mărfurilor strategice, a dispozitivelor militare, a materialelor explozive, acțiuni săvârșite de două sau mai multe persoane.