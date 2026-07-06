Ministrul Culturii, scuze publice după ce premierul interimar a fost omis din prezentarea oficialilor la comemorarea victimelor deportărilor

Ministrul Cultruii, Cristian Jardan, a venit cu oexplicație și scuze publice după ce luni, 6 iulie, la mitingul organizat cu ocazia Zilei comemorării victimelor deportărilor și represiunilor regimului totalitar comunist, premierul interimar Alexandru Munteanu a fost omis în prezentarea „conducerii de vârf a țării”.

„Îmi pare rău de confuzia din această dimineață din timpul Ceremoniei de comemorare a victimelor deportărilor cu momentul anunțării oficialilor prezenți. Omiterea premierului Alexandru Munteanu din anunțul protocolar nu a fost intenționată. La momentul definitivării programului ceremoniei, vineri, 3 iulie, atunci când a fost publicată agenda evenimentului, participarea domnului prim-ministru nu fusese confirmată. Confirmarea a fost transmisă ulterior, sâmbătă, 4 iulie, iar, din păcate, modificarea nu a fost operată în scenariul ceremonial final.

Regret această neînțelegere. Am discutat personal situația cu domnul prim-ministru Alexandru Munteanu, căruia i-am prezentat scuzele de rigoare”, a scris ministrul Jardan pe Facebook.

Deși prezent, Alexandru Munteanu a fost omis de către moderator în cadrul evenimentului de pe Aleea Gării, unde se află primul monument din Chișinău dedicat victimelor deportărilor staliniste.

„Salutăm prezența conducerii de vârf a țării, președinta țării, Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu (…)”, a spus moderatorul evenimentului, fără a-l menționa pe premierul interimar, care se afla alături de oficiali.

Luni, 6 iulie, în R. Moldova este marcată Ziua victimelor deportărilor staliniste. Pe parcursul zilei vor avea lor mai multe evenimente dedicate memoriei victimelor represiunilor comise de regimul totalitar comunist pe teritoriul actual al R. Moldova în perioada anilor 1917–1989.