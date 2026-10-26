Ministerul Educației a introdus instruiri obligatorii pentru prevenirea plagiatului și fraudelor în universități

Circa 18 mii de studenți din anul I, înscriși la programele de licență a instituțiilor de învățământ superior din țară, vor parcurge în acest an de studii Modulul de Etică și Integritate Academică, obligatoriu pentru toate instituțiile de învățământ superior, publice și private, scrie Ministerul Educației și Cercetării (MEC), precizând că după absolvirea acestui curs, studenților li se va elibera un certificat, iar promovarea modulului reprezintă o precondiție pentru participarea la sesiunea de examene.

În comunicat se menționează că acest curs este elaborat și implementat de MEC pentru a preveni și combate plagiatul, fraudele și corupția din mediul universitar, precum și pentru a forma cultura responsabilității și corectitudinii în rândul studenților.

MEC scrie că pe parcursul anului precedent de studii, circa 27 de mii de studenți au participat la aceste instruiri în format fizic. În anul curent de studii, cursul este disponibil online. Materialele didactice sunt integrate pe platforma Moodle a programului „Clasa Viitorului”, iar pentru o flexibilitate sporită, conținuturile pot fi preluate și pe alte sisteme echivalente utilizate de universități, notează ministerul.

„Măsura este una dintre acțiunile pe care MEC le întreprinde pentru a proteja autenticitatea evaluării academice și a consolida încrederea publicului în diplomele eliberate de universități. În acest an a fost aprobat de către Guvern Regulamentul-cadru privind integritatea academică în instituțiile de învățământ superior, care prevede reguli noi pentru prevenirea fraudelor academice, inclusiv a plagiatului, a utilizării neautorizate a inteligenței artificiale (IA), a cumpărării tezelor și a falsificării datelor de cercetare. În baza acestui document, universitățile au elaborat reguli interne privind utilizarea instrumentelor de inteligență artificială și informează profesorii și studenții despre modul corect de utilizare a acestora”, scrie MEC.

Conform sursei citate, ministerul a achiziționat platforma Sistemantiplagiat.ro din România, cu o investiție de 35 de mii de euro, pentru verificarea obligatorie a tuturor tezelor de licență și master din universități.

Amendă de până la 125 de mii de lei sau cu închisoare de până la trei ani. MEC propune sancțiuni pentru elaborarea la comandă și comercializarea tezelor

Anterior, MEC a anunțat despre propunerea de a modifica Codul penal și Contravențional. Pentru elaborarea la comandă și comercializarea lucrărilor de licență, a tezelor de master și de doctorat se propun sancțiuni cu amendă de până la 125 de mii de lei sau cu închisoare de până la trei ani. Detalii AICI.

Studiul privind integritatea academică din Republica Moldova, prezentat în 2025 de MEC în baza unui sondaj realizat în rândul a 3635 de studenți și 419 cadre didactice, a indicat o creștere a gradului de neacceptare a fraudelor academice precum plagiatul, mita pentru note sau promovare și prezentarea unor lucrări realizate de alte persoane drept proprii. Cercetarea a mai evidențiat provocări persistente legate de utilizarea neetică a inteligenței artificiale și aplicarea sancțiunilor, a scris ministerul.